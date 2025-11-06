BMW, Mercedes та Audi: які авто надійніші

BMW, Audi та Mercedes. Фото: carbuyer.co.uk

Останнє дослідження надійності автомобілів JD Power 2025 року розкрило суттєві відмінності між BMW, Mercedes-Benz та Audi після трьох років експлуатації. Згідно з цими даними, довговічність не всіх німецьких преміальних брендів залишається на висоті.

Про це написав Top Speed.

Надійність у цифрах

Надійність є ключовим фактором для власників розкішних автомобілів, і дослідження JD Power Vehicle Dependability Study (VDS) за 2025 рік надає дані щодо трьох провідних німецьких брендів: BMW, Mercedes-Benz та Audi. Дослідження вимірює кількість проблем на 100 автомобілів (PP100) за три роки експлуатації, менший показник свідчить про вищу надійність.

BMW: 189 PP100

189 PP100 Mercedes-Benz: 243 PP100

243 PP100 Audi: 273 PP100

Позиції брендів