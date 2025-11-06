BMW, Mercedes та Audi: які авто надійніші

BMW, Mercedes та Audi — у кого надійніші автомобілі
Останнє дослідження надійності автомобілів JD Power 2025 року розкрило суттєві відмінності між BMW, Mercedes-Benz та Audi після трьох років експлуатації. Згідно з цими даними, довговічність не всіх німецьких преміальних брендів залишається на висоті.
Про це написав Top Speed.
Надійність у цифрах
Надійність є ключовим фактором для власників розкішних автомобілів, і дослідження JD Power Vehicle Dependability Study (VDS) за 2025 рік надає дані щодо трьох провідних німецьких брендів: BMW, Mercedes-Benz та Audi. Дослідження вимірює кількість проблем на 100 автомобілів (PP100) за три роки експлуатації, менший показник свідчить про вищу надійність.
- BMW: 189 PP100
- Mercedes-Benz: 243 PP100
- Audi: 273 PP100
Позиції брендів
- BMW. Результат дослідження ставить бренд попереду німецьких конкурентів у преміумсегменті, демонструючи краще управління зростаючою складністю сучасних автомобілів, особливо електроніки. Хоча BMW все ще відстає від загальних лідерів надійності в галузі (наприклад, Lexus), наразі це найнадійніший німецький бренд класу люкс.
- Mercedes-Benz. Знаходиться у середині сегменту преміум. Прагнення бренду до інновацій та високої технологічності, включаючи складні інформаційно-розважальні системи та системи допомоги водієві, призводить до більшої кількості потенційних точок відмови порівняно з BMW. Попри це, висока якість обслуговування часто підтримує загальну задоволеність власників.
- Audi. Показники бренда підкреслюють труднощі у балансуванні передових інновацій та довговічності. Фірмові рішення, такі як подвійні сенсорні екрани та складні системи освітлення, хоч і привабливі, створюють складність, яка часто призводить до проблем, пов'язаних з програмним забезпеченням та інтеграцією компонентів. Серед трійки німецьких брендів Audi наразі посідає найнижче місце за надійністю.
