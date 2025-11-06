Відео
BMW, Mercedes та Audi — у кого надійніші автомобілі

BMW, Mercedes та Audi — у кого надійніші автомобілі

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 20:40
Оновлено: 14:36
BMW, Mercedes та Audi: які авто надійніші
BMW, Audi та Mercedes. Фото: carbuyer.co.uk

Останнє дослідження надійності автомобілів JD Power 2025 року розкрило суттєві відмінності між BMW, Mercedes-Benz та Audi після трьох років експлуатації. Згідно з цими даними, довговічність не всіх німецьких преміальних брендів залишається на висоті.

Про це написав Top Speed.

Позиції брендів

  • BMW. Результат дослідження ставить бренд попереду німецьких конкурентів у преміумсегменті, демонструючи краще управління зростаючою складністю сучасних автомобілів, особливо електроніки. Хоча BMW все ще відстає від загальних лідерів надійності в галузі (наприклад, Lexus), наразі це найнадійніший німецький бренд класу люкс.
  • Mercedes-Benz. Знаходиться у середині сегменту преміум. Прагнення бренду до інновацій та високої технологічності, включаючи складні інформаційно-розважальні системи та системи допомоги водієві, призводить до більшої кількості потенційних точок відмови порівняно з BMW. Попри це, висока якість обслуговування часто підтримує загальну задоволеність власників.
  • Audi. Показники бренда підкреслюють труднощі у балансуванні передових інновацій та довговічності. Фірмові рішення, такі як подвійні сенсорні екрани та складні системи освітлення, хоч і привабливі, створюють складність, яка часто призводить до проблем, пов'язаних з програмним забезпеченням та інтеграцією компонентів. Серед трійки німецьких брендів Audi наразі посідає найнижче місце за надійністю.

рейтинг авто BMW Mercedes-Benz автомобіль Audi вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
