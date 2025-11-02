Дослідження: яких авто поспішають позбутися власники

2024 Land Rover Discovery Sport Фото: edmunds.com

Аналітики дослідили понад 18 500 000 продажів автомобілів (моделей 2022-2024) у 2023–2025 роках, виявивши цікаву тенденцію: деякі покупці перепродають свої нові авто протягом першого року володіння. Які моделі та бренди так швидко набридають автовласникам?

Про це йдеться у дослідженні iSeeCars.

Реклама

Читайте також:

Лідери перепродажів

З’ясувалося, що 10 моделей, які найімовірніше будуть перепродані протягом першого року, належать до класу люкс. Середній коефіцієнт перепродажу для нових авто становить 3,6%, тоді як для таких машин він у 4-8 разів вищий.

Land Rover Discovery Sport очолює список з показником 28,3% (майже три з десяти авто продаються протягом року).

10 авто за коефіцієнтом перепродажу

Land Rover Discovery Sport: 28.3% Porsche Macan: 22.2% Mercedes-Benz GLB: 21.2% Mercedes-Benz CLA: 20.4% Mercedes-Benz GLA: 16.7% Land Rover Range Rover Evoque: 16.4% Mercedes-Benz C-Class: 14.0% Land Rover Discovery: 13.6% BMW 5 Series: 13.4% Jaguar F-PACE: 13.3%

Середній показник для усіх авто: 3.6%

Також читайте:

Чому стара Toyota коштує дорожче, ніж новий кросовер з Китаю

Чому купляти вживані машини в Україні ризиковано

Скільки коштує в Україні найпопулярніше авто в США

Причини продажів

Виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер зазначає, що високий показник перепродажу люксових авто може бути наслідком кількох чинників: невдоволення власників, фінансові труднощі, або ж креативний облік дилерів (реєстрація демонстраційних авто як проданих), або усі фактори разом.

На рівні брендів лідирує Porsche (16% авто перепродується), за ним йдуть Jaguar (10,7%), Mercedes-Benz (9,1%) та Land Rover (8,9%).

Для покупців, які шукають майже новий автомобіль за вигідною ціною, ці моделі з низьким пробігом можуть стати чудовою можливістю, за умови, що зберігається частина заводської гарантії.