Вживані авто в Україні: чому їх ризиковано купляти

Щорічний аналіз прозорості європейського ринку вживаних автомобілів підтвердив невтішну тенденцію. Україна вкотре посіла останнє місце в рейтингу, залишаючись країною з найвищими ризиками при купівлі авто з пробігом.

Експерти наголошують, що ця ситуація, на жаль, не має ознак покращення.

Останнє місце

Згідно з щорічним аналізом компанії carVertical щодо прозорості європейського ринку вживаних авто, Україна вкотре посіла 25-те місце серед 25 країн, що робить її найризикованішою для купівлі вживаних автомобілів.

Україна залишається серед країн з нерозв’язаними проблемами скручування пробігу та прихованих пошкоджень.

Дослідження виявило, що 9,5% перевірених в Україні транспортних засобів мали ознаки махінацій з одометром. Середнє скручування пробігу становило значні 92 400 км. Крім того, 54,7% авто мали історію пошкоджень, а середня сума страхових виплат сягала 3 600 євро.

Ситуація ускладняється тим, що 78,4% перевірених авто були імпортовані, а такі машини частіше мають приховані проблеми. Середній вік перевірених в Україні автомобілів становить 10,6 року.

"Афери з одометром та приховані пошкодження — це частина реальності українського ринку вживаних авто. На жаль, жодні ознаки не вказують на зміни найближчим часом", — зазначив експерт carVertical Матас Бузеліс.

Репутація країн

Найпрозорішими ринками визнано країни Західної Європи та Скандинавії. Велика Британія знову очолила рейтинг (лише 2,3 % авто зі скрученим пробігом), за нею йдуть Італія, Німеччина, Швейцарія та Франція.

П'ятірка найменш прозорих країн не змінилася: Україна, Латвія, Литва, Румунія та Естонія. Ці ринки мають спільні риси: значна частка імпорту, старий автопарк, поширене скручування пробігу й висока кількість пошкоджених авто.

Експерт пояснює, що чимало авто, імпортованих до Східної Європи, мають великий пробіг, який недоброчесні продавці скручують для швидкого прибутку. Складнощі контролю транскордонного руху та відсутність єдиного підходу ЄС до обміну даними про історію авто полегшують ці маніпуляції.