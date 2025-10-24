Подержанные авто в Украине: почему их рискованно покупать

Авторынок. Фото: auto.24tv.ua

Ежегодный анализ прозрачности европейского рынка подержанных автомобилей подтвердил неутешительную тенденцию. Украина в очередной раз заняла последнее место в рейтинге, оставаясь страной с наибольшими рисками при покупке авто с пробегом.

Эксперты отмечают, что эта ситуация, к сожалению, не имеет признаков улучшения.

Последнее место

Согласно ежегодному анализу компании carVertical по прозрачности европейского рынка подержанных авто, Украина в очередной раз заняла 25-е место среди 25 стран, что делает ее самой рискованной для покупки подержанных автомобилей.

Украина остается среди стран с нерешенными проблемами скручивания пробега и скрытых повреждений.

Исследование показало, что 9,5% проверенных в Украине транспортных средств имели признаки махинаций с одометром. Среднее скручивание пробега составляло значительные 92 400 км. Кроме того, 54,7% авто имели историю повреждений, а средняя сумма страховых выплат достигала 3 600 евро.

Ситуация осложняется тем, что 78,4% проверенных авто были импортированы, а такие машины чаще имеют скрытые проблемы. Средний возраст проверенных в Украине автомобилей составляет 10,6 года.

"Аферы с одометром и скрытые повреждения — это часть реальности украинского рынка подержанных авто. К сожалению, никакие признаки не указывают на изменения в ближайшее время", — отметил эксперт carVertical Матас Бузелис.

Репутация стран

Самыми прозрачными рынками признаны страны Западной Европы и Скандинавии. Великобритания снова возглавила рейтинг (только 2,3% авто со скрученным пробегом), за ней следуют Италия, Германия, Швейцария и Франция.

Пятерка наименее прозрачных стран не изменилась: Украина, Латвия, Литва, Румыния и Эстония. Эти рынки имеют общие черты: значительная доля импорта, старый автопарк, распространенное скручивание пробега и высокое количество поврежденных авто.

Эксперт объясняет, что многие авто, импортируемые в Восточную Европу, имеют большой пробег, который недобросовестные продавцы скручивают для быстрой прибыли. Сложности контроля трансграничного движения и отсутствие единого подхода ЕС к обмену данными об истории авто облегчают эти манипуляции.