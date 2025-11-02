Исследование: от каких авто спешат избавиться владельцы

2024 Land Rover Discovery Sport Фото: edmunds.com

Аналитики исследовали более 18 500 000 продаж автомобилей (моделей 2022-2024) в 2023-2025 годах, обнаружив интересную тенденцию: некоторые покупатели перепродают свои новые авто в течение первого года владения. Какие модели и бренды так быстро надоедают автовладельцам?

Об этом говорится в исследовании iSeeCars.

Лидеры перепродаж

Выяснилось, что 10 моделей, которые скорее всего будут перепроданы в течение первого года, относятся к классу люкс. Средний коэффициент перепродажи для новых авто составляет 3,6%, тогда как для таких машин он в 4-8 раз выше.

Land Rover Discovery Sport возглавляет список с показателем 28,3% (почти три из десяти авто продаются в течение года).

10 авто по коэффициенту перепродажи

Land Rover Discovery Sport: 28.3% Porsche Macan: 22.2% Mercedes-Benz GLB: 21.2% Mercedes-Benz CLA: 20.4% Mercedes-Benz GLA: 16.7% Land Rover Range Rover Evoque: 16.4% Mercedes-Benz C-Class: 14,0% Land Rover Discovery: 13,6% BMW 5 серии: 13.4% Jaguar F-PACE: 13.3%

Средний показатель для всех авто: 3.6%

Причины продаж

Исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр отмечает, что высокий показатель перепродажи люксовых авто может быть следствием нескольких факторов: недовольство владельцев, финансовые трудности, или же креативный учет дилеров (регистрация демонстрационных авто как проданных), или все факторы вместе.

На уровне брендов лидирует Porsche (16% авто перепродается), за ним следуют Jaguar (10,7%), Mercedes-Benz (9,1%) и Land Rover (8,9%).

Для покупателей, которые ищут почти новый автомобиль по выгодной цене, эти модели с низким пробегом могут стать отличной возможностью, при условии, что сохраняется часть заводской гарантии.