Видео

Главная Авто От каких автомобилей спешат избавиться владельцы

От каких автомобилей спешат избавиться владельцы

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 17:40
обновлено: 19:17
Исследование: от каких авто спешат избавиться владельцы
2024 Land Rover Discovery Sport Фото: edmunds.com

Аналитики исследовали более 18 500 000 продаж автомобилей (моделей 2022-2024) в 2023-2025 годах, обнаружив интересную тенденцию: некоторые покупатели перепродают свои новые авто в течение первого года владения. Какие модели и бренды так быстро надоедают автовладельцам?

Об этом говорится в исследовании iSeeCars.

Лидеры перепродаж

Выяснилось, что 10 моделей, которые скорее всего будут перепроданы в течение первого года, относятся к классу люкс. Средний коэффициент перепродажи для новых авто составляет 3,6%, тогда как для таких машин он в 4-8 раз выше.

Land Rover Discovery Sport возглавляет список с показателем 28,3% (почти три из десяти авто продаются в течение года).

10 авто по коэффициенту перепродажи

  1. Land Rover Discovery Sport: 28.3%
  2. Porsche Macan: 22.2%
  3. Mercedes-Benz GLB: 21.2%
  4. Mercedes-Benz CLA: 20.4%
  5. Mercedes-Benz GLA: 16.7%
  6. Land Rover Range Rover Evoque: 16.4%
  7. Mercedes-Benz C-Class: 14,0%
  8. Land Rover Discovery: 13,6%
  9. BMW 5 серии: 13.4%
  10. Jaguar F-PACE: 13.3%

Средний показатель для всех авто: 3.6%

Причины продаж

Исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр отмечает, что высокий показатель перепродажи люксовых авто может быть следствием нескольких факторов: недовольство владельцев, финансовые трудности, или же креативный учет дилеров (регистрация демонстрационных авто как проданных), или все факторы вместе.

На уровне брендов лидирует Porsche (16% авто перепродается), за ним следуют Jaguar (10,7%), Mercedes-Benz (9,1%) и Land Rover (8,9%).

Для покупателей, которые ищут почти новый автомобиль по выгодной цене, эти модели с низким пробегом могут стать отличной возможностью, при условии, что сохраняется часть заводской гарантии.

авто Porsche Mercedes-Benz исследование автомобиль продажа авто подержанные авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
