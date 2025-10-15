Самое популярное авто в США: сколько оно стоит в Украине

Сколько стоит в Украине самое популярное авто в США
На рынке самых популярных автомобилей США в 2025 году наблюдается интересная динамика, хотя некоторые игроки продолжают уверенно удерживать свои позиции. Безусловным лидером продаж, сохраняя свое многолетнее господство, является Ford F-серии — мощный пикап, который часто рассматривают как индикатор американского авторынка.
Об этом сообщил Focus2move.
Лидеры рейтинга
Самый продаваемый в США Ford F-Series по состоянию на август 2025 года не просто сохранил лидерство, но и укрепил свои позиции с долей рынка в 5% (увеличение продаж составило +13,1%).
На втором месте в рейтинге уверенно держится главный конкурент Ford — Chevrolet Silverado. Этот пикап также демонстрирует положительную динамику, зафиксировав рост продаж на 6,6%. На третье место поднялся Toyota RAV4, который смог незначительно увеличить реализацию на 0,8%. Это подчеркнуло интерес американцев к экономичным и надежным кроссоверам.
ТОП-10 самых продаваемых авто в США
- Ford F-Series (+13,1%);
- Chevrolet Silverado (+6,6%);
- Toyota RAV4 (+0,8%);
- Honda CR-V (+3,7%);
- RAM Pick Up (+1%);
- GMC Sierra (+27,4%);
- Tesla Model Y (-10,4%);
- Chevrolet Equinox (+31,9%);
- Toyota Camry (+3,1%);
- Toyota Tacoma (+69,2%).
Также читайте:
Кто выпустил больше всего автомобилей в мире
Рейтинг лучших автомобильных двигателей 2025 года
Самый дешевый кроссовер Ford уже продают в Украине
Цены на Ford F-Series в Украине
Новые или с небольшим пробегом пикапы Ford F-Series (преимущественно F-150 и его мощные версии) продаются по высокой цене. Например, Ford F-150 Raptor R 2025 года может стоить около 8 260 870 грн, а Ford F-150 Lariat Hybrid 2023 года — 4 629 400 грн.
Цена на самую распространенную категорию на украинском рынке импортируемых подержанных авто из США (растаможенных) зависит от года, пробега и степени повреждений, с которыми авто было куплено на аукционе в США. Например, Ford F-150 2015 года (2.7 л) продают за 673 272 грн, Ford F-150 Raptor 2020 года (SuperCrew) стоит 2 378 040 грн, а Ford F-150 Lightning 2023 года (электромобиль) отдают за 2 608 200 грн.
Цены на авто, которые уже были куплены в Украине и теперь перепродаются, соответствуют общему диапазону подержанных импортируемых авто. Цены могут быть немного выше стоимости "авто с аукциона под ключ", так как они уже готовы к эксплуатации. Диапазон цен колеблется от 560 000 грн до 3 450 000 грн. Самые старые модели возрастом более 10 лет могут стоить от 400 000 грн.
Читайте Новини.LIVE!