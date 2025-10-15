Відео
Дата публікації: 15 жовтня 2025 20:40
Найпопулярніше авто в США: скільки воно коштує в Україні
2021 Ford F-150 Hybrid. Фото: edmunds.com

На ринку найпопулярніших автомобілів США у 2025 році спостерігається цікава динаміка, хоча деякі гравці продовжують впевнено утримувати свої позиції. Безумовним лідером продажів, зберігаючи своє багаторічне панування, є Ford F-серії — потужний пікап, який часто розглядають як індикатор американського авторинку.

Про це повідомив Focus2move.

Лідери рейтингу

Найбільш продаваний в США Ford F-Series станом на серпень 2025 року не просто зберіг лідерство, а й зміцнив свої позиції з часткою ринку у 5% (збільшення продажів становили +13,1%).

На другому місці в рейтингу впевнено тримається головний конкурент Ford — Chevrolet Silverado. Цей пікап також демонструє позитивну динаміку, зафіксувавши зростання продажів на 6,6%. На третє місце піднявся Toyota RAV4, який зміг незначно збільшити реалізацію на 0,8%. Це підкреслило інтерес американців до економічних та надійних кросоверів.

ТОП-10 найпродаваніших авто в США

  1. Ford F-Series (+13,1%);
  2. Chevrolet Silverado (+6,6%);
  3. Toyota RAV4 (+0,8%);
  4. Honda CR-V (+3,7%);
  5. RAM Pick Up (+1%);
  6. GMC Sierra (+27,4%);
  7. Tesla Model Y (-10,4%);
  8. Chevrolet Equinox (+31,9%);
  9. Toyota Camry (+3,1%);
  10. Toyota Tacoma (+69,2%).

Хто випустив найбільше автомобілів у світі

Рейтинг найкращих автомобільних двигунів 2025 року

Найдешевший кросовер Ford вже продають в Україні

Ціни на Ford F-Series в Україні

Нові або з невеликим пробігом пікапи Ford F-Series (переважно F-150 та його потужні версії) продаються за високою ціною. Наприклад, Ford F-150 Raptor R 2025 року може коштувати близько 8 260 870 грн, а Ford F-150 Lariat Hybrid 2023 року — 4 629 400 грн.

Ціна на найпоширенішу категорію на українському ринку імпортованих вживаних авто зі США (розмитнених) залежить від року, пробігу та ступеня пошкоджень, з якими авто було куплено на аукціоні в США. Наприклад, Ford F-150 2015 року. (2.7 л) продають за 673 272 грн, Ford F-150 Raptor 2020 року (SuperCrew) коштує 2 378 040 грн, а Ford F-150 Lightning 2023 року (електромобіль) віддають за 2 608 200 грн.

Ціни на авто, які вже були куплені в Україні й тепер перепродаються, відповідають загальному діапазону вживаних імпортованих авто. Ціни можуть бути трохи вищими за вартість "авто з аукціону під ключ", позаяк вони вже готові до експлуатації. Діапазон цін коливаються від 560 000 грн до 3 450 000 грн. Найстаріші моделі віком понад 10 років можуть коштувати від 400 000 грн.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
