Найпопулярніше авто в США: скільки воно коштує в Україні

2021 Ford F-150 Hybrid. Фото: edmunds.com

На ринку найпопулярніших автомобілів США у 2025 році спостерігається цікава динаміка, хоча деякі гравці продовжують впевнено утримувати свої позиції. Безумовним лідером продажів, зберігаючи своє багаторічне панування, є Ford F-серії — потужний пікап, який часто розглядають як індикатор американського авторинку.

Про це повідомив Focus2move.

Реклама

Читайте також:

Лідери рейтингу

Найбільш продаваний в США Ford F-Series станом на серпень 2025 року не просто зберіг лідерство, а й зміцнив свої позиції з часткою ринку у 5% (збільшення продажів становили +13,1%).

На другому місці в рейтингу впевнено тримається головний конкурент Ford — Chevrolet Silverado. Цей пікап також демонструє позитивну динаміку, зафіксувавши зростання продажів на 6,6%. На третє місце піднявся Toyota RAV4, який зміг незначно збільшити реалізацію на 0,8%. Це підкреслило інтерес американців до економічних та надійних кросоверів.

ТОП-10 найпродаваніших авто в США

Ford F-Series (+13,1%); Chevrolet Silverado (+6,6%); Toyota RAV4 (+0,8%); Honda CR-V (+3,7%); RAM Pick Up (+1%); GMC Sierra (+27,4%); Tesla Model Y (-10,4%); Chevrolet Equinox (+31,9%); Toyota Camry (+3,1%); Toyota Tacoma (+69,2%).

Також читайте:

Хто випустив найбільше автомобілів у світі

Рейтинг найкращих автомобільних двигунів 2025 року

Найдешевший кросовер Ford вже продають в Україні

Ціни на Ford F-Series в Україні

Нові або з невеликим пробігом пікапи Ford F-Series (переважно F-150 та його потужні версії) продаються за високою ціною. Наприклад, Ford F-150 Raptor R 2025 року може коштувати близько 8 260 870 грн, а Ford F-150 Lariat Hybrid 2023 року — 4 629 400 грн.

Ціна на найпоширенішу категорію на українському ринку імпортованих вживаних авто зі США (розмитнених) залежить від року, пробігу та ступеня пошкоджень, з якими авто було куплено на аукціоні в США. Наприклад, Ford F-150 2015 року. (2.7 л) продають за 673 272 грн, Ford F-150 Raptor 2020 року (SuperCrew) коштує 2 378 040 грн, а Ford F-150 Lightning 2023 року (електромобіль) віддають за 2 608 200 грн.

Ціни на авто, які вже були куплені в Україні й тепер перепродаються, відповідають загальному діапазону вживаних імпортованих авто. Ціни можуть бути трохи вищими за вартість "авто з аукціону під ключ", позаяк вони вже готові до експлуатації. Діапазон цін коливаються від 560 000 грн до 3 450 000 грн. Найстаріші моделі віком понад 10 років можуть коштувати від 400 000 грн.