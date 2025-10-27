Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какие подержанные авто трудно перепродать дорого — исследование

Какие подержанные авто трудно перепродать дорого — исследование

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 15:20
обновлено: 15:05
Исследование: какие подержанные авто трудно перепродать дорого
Электромобили Tesla. Фото: reddit.com

Стоимость автомобилей на современном рынке снижается очень быстро. Исследование NexusMedia сравнило падение цен на 10 моделей-бестселлеров и выяснило, что цвет машины играет важную роль в сохранении ее стоимости.

Об этом говорится на сайте компании.

Реклама
Читайте также:

Темпы обесценивания

Средний пятилетний коэффициент амортизации автомобиля вырос до 45,6% в 2025 году (по сравнению с 38,8% в 2023-м), причем электромобили теряют почти 60% своей стоимости.

Исследование NexusMedia, проведенное на основе данных EasySearch, проанализировало падение цен на 10 моделей-бестселлеров (включая электрокары), чтобы определить цвета, которые со временем больше всего теряют стоимость.

Рейтинг цветов

Окончательный рейтинг сравнивает пять распространенных цветов по средней амортизацией между рекомендованной розничной и действующей ценой.

  • Синий цвет. Он теряет в цене больше всего — среднее обесценивание составляет 27,1% (-12 449 долларов). Особенно высокая потеря стоимости наблюдается среди синих электромобилей: например, Tesla Model Y теряет 50,4% от первоначальной цены.
  • Черный цвет. Занимает второе место со средним снижением цены на 23,4%. Несмотря на популярность, черные автомобили теряют в среднем 10 804 долларов.
  • Красный цвет. Третье место со снижением стоимости на 21,6% (-8 776 долларов). Падение цены заметно у половины проанализированных моделей, в частности Honda CR-V потеряла 24,2%, а Ford F-150 — 43,2%.
  • Серебристый цвет. Средние потери составляют 21,3% (-8232 долларов). Обесценивание сильно зависит от модели: серебряный Tesla Model Y теряет 50,9% от начальной цены, тогда как красные Tesla теряют лишь 3,2%, а белые — всего 0,8%.
  • Белый цвет. Замыкает рейтинг самых популярных цветов с обесцениванием 18%. Это наиболее финансово стабильный цвет в рейтинге, со средней потерей лишь 7067 долларов.

Также читайте:

За какой цвет авто можно получить большой штраф

Авто какого цвета чаще всего попадают в ДТП

Названы цвета автомобилей, на которых незаметна грязь

Комментарий экспертов

Спикер NexusMedia отметил, что амортизация автомобиля стала сложным взаимодействием психологии, технологий и рыночного восприятия. Хотя потребители сосредотачиваются на практических факторах (пробег и обслуживание), эстетические решения, в частности цвет, все больше влияют на долгосрочное сохранение стоимости.

Это отражает сдвиг, когда транспортные средства больше не являются чисто функциональными активами, а свидетельствами образа жизни, где даже незначительные визуальные характеристики могут существенно повлиять на финансовые результаты на рынке перепродажи.

авто электрокары исследование цены автомобиль продажа авто електромобиль подержанные авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации