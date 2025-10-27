Исследование: какие подержанные авто трудно перепродать дорого

Электромобили Tesla. Фото: reddit.com

Стоимость автомобилей на современном рынке снижается очень быстро. Исследование NexusMedia сравнило падение цен на 10 моделей-бестселлеров и выяснило, что цвет машины играет важную роль в сохранении ее стоимости.

Темпы обесценивания

Средний пятилетний коэффициент амортизации автомобиля вырос до 45,6% в 2025 году (по сравнению с 38,8% в 2023-м), причем электромобили теряют почти 60% своей стоимости.

Исследование NexusMedia, проведенное на основе данных EasySearch, проанализировало падение цен на 10 моделей-бестселлеров (включая электрокары), чтобы определить цвета, которые со временем больше всего теряют стоимость.

Рейтинг цветов

Окончательный рейтинг сравнивает пять распространенных цветов по средней амортизацией между рекомендованной розничной и действующей ценой.

Синий цвет. Он теряет в цене больше всего — среднее обесценивание составляет 27,1% (-12 449 долларов). Особенно высокая потеря стоимости наблюдается среди синих электромобилей: например, Tesla Model Y теряет 50,4% от первоначальной цены.

Черный цвет. Занимает второе место со средним снижением цены на 23,4%. Несмотря на популярность, черные автомобили теряют в среднем 10 804 долларов.

Красный цвет. Третье место со снижением стоимости на 21,6% (-8 776 долларов). Падение цены заметно у половины проанализированных моделей, в частности Honda CR-V потеряла 24,2%, а Ford F-150 — 43,2%.

Серебристый цвет. Средние потери составляют 21,3% (-8232 долларов). Обесценивание сильно зависит от модели: серебряный Tesla Model Y теряет 50,9% от начальной цены, тогда как красные Tesla теряют лишь 3,2%, а белые — всего 0,8%.

Белый цвет. Замыкает рейтинг самых популярных цветов с обесцениванием 18%. Это наиболее финансово стабильный цвет в рейтинге, со средней потерей лишь 7067 долларов.

Комментарий экспертов

Спикер NexusMedia отметил, что амортизация автомобиля стала сложным взаимодействием психологии, технологий и рыночного восприятия. Хотя потребители сосредотачиваются на практических факторах (пробег и обслуживание), эстетические решения, в частности цвет, все больше влияют на долгосрочное сохранение стоимости.

Это отражает сдвиг, когда транспортные средства больше не являются чисто функциональными активами, а свидетельствами образа жизни, где даже незначительные визуальные характеристики могут существенно повлиять на финансовые результаты на рынке перепродажи.