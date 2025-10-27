Відео
Які вживані авто важко перепродати дорого — дослідження

Які вживані авто важко перепродати дорого — дослідження

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 15:20
Оновлено: 15:05
Дослідження: які вживані авто важко перепродати дорого
Електромобілі Tesla. Фото: reddit.com

Вартість автомобілів на сучасному ринку знижується дуже швидко. Дослідження NexusMedia порівняло падіння цін на 10 моделей-бестселерів та виявило, що колір машини відіграє важливу роль у збереженні її вартості.

Про це йдеться на сайті компанії.

Темпи знецінення

Середній п’ятирічний коефіцієнт амортизації автомобіля зріс до 45,6% у 2025 році (порівняно з 38,8% у 2023-му), причому електромобілі втрачають майже 60% своєї вартості.

Дослідження NexusMedia, проведене на основі даних EasySearch, проаналізувало падіння цін на 10 моделей-бестселерів (включно з електрокарами), щоб визначити кольори, які з часом найбільше втрачають вартість.

Рейтинг кольорів

Остаточний рейтинг порівнює п'ять поширених кольорів за середньою амортизацією між рекомендованою роздрібною та чинною ціною.

  • Синій колір. Він втрачає в ціні найбільше — середнє знецінення становить 27,1% (-12 449 доларів). Особливо висока втрата вартості спостерігається серед синіх електромобілів: наприклад, Tesla Model Y втрачає 50,4% від початкової ціни.
  • Чорний колір. Посідає друге місце з середнім зниженням ціни на 23,4%. Попри популярність, чорні автомобілі втрачають у середньому 10 804 доларів.
  • Червоний колір. Третє місце зі зниженням вартості на 21,6% (-8 776 доларів). Падіння ціни помітне у половині проаналізованих моделей, зокрема Honda CR-V втратила 24,2%, а Ford F-150 — 43,2%.
  • Сріблястий колір. Середні втрати становлять 21,3% (-8232 доларів). Знецінення сильно залежить від моделі: срібний Tesla Model Y втрачає 50,9% від початкової ціни, тоді як червоні Tesla втрачають лише 3,2%, а білі — лише 0,8%.
  • Білий колір. Замикає рейтинг найбільш популярних кольорів зі знеціненням 18%. Це найбільш фінансово стабільний колір у рейтингу, з середньою втратою лише 7067 доларів.

Коментар експертів

Речник NexusMedia зазначив, що амортизація автомобіля стала складною взаємодією психології, технологій та ринкового сприйняття. Хоча споживачі зосереджуються на практичних факторах (пробіг та обслуговування), естетичні рішення, зокрема колір, дедалі більше впливають на довгострокове збереження вартості.

Це відображає зсув, коли транспортні засоби більше не є суто функціональними активами, а свідченнями способу життя, де навіть незначні візуальні характеристики можуть суттєво вплинути на фінансові результати на ринку перепродажу.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
