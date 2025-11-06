BMW, Mercedes и Audi: какие авто надежнее

BMW, Audi и Mercedes. Фото: carbuyer.co.uk

Последнее исследование надежности автомобилей JD Power 2025 года раскрыло существенные различия между BMW, Mercedes-Benz и Audi после трех лет эксплуатации. Согласно этим данным, долговечность не всех немецких премиальных брендов остается на высоте.

Об этом написал Top Speed.

Надежность в цифрах

Надежность является ключевым фактором для владельцев роскошных автомобилей, и исследование JD Power Vehicle Dependability Study (VDS) за 2025 год предоставляет данные по трем ведущим немецким брендам: BMW, Mercedes-Benz и Audi. Исследование измеряет количество проблем на 100 автомобилей (PP100) за три года эксплуатации, меньший показатель свидетельствует о более высокой надежности.

BMW: 189 PP100

189 PP100 Mercedes-Benz: 243 PP100

243 PP100 Audi: 273 PP100

Позиции брендов