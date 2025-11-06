BMW, Mercedes и Audi: какие авто надежнее

BMW, Mercedes и Audi — у кого более надежные автомобили
Последнее исследование надежности автомобилей JD Power 2025 года раскрыло существенные различия между BMW, Mercedes-Benz и Audi после трех лет эксплуатации. Согласно этим данным, долговечность не всех немецких премиальных брендов остается на высоте.
Об этом написал Top Speed.
Надежность в цифрах
Надежность является ключевым фактором для владельцев роскошных автомобилей, и исследование JD Power Vehicle Dependability Study (VDS) за 2025 год предоставляет данные по трем ведущим немецким брендам: BMW, Mercedes-Benz и Audi. Исследование измеряет количество проблем на 100 автомобилей (PP100) за три года эксплуатации, меньший показатель свидетельствует о более высокой надежности.
- BMW: 189 PP100
- Mercedes-Benz: 243 PP100
- Audi: 273 PP100
Позиции брендов
- BMW. Результат исследования ставит бренд впереди немецких конкурентов в премиум-сегменте, демонстрируя лучшее управление растущей сложностью современных автомобилей, особенно электроники. Хотя BMW все еще отстает от общих лидеров надежности в отрасли (например, Lexus), на данный момент это самый надежный немецкий бренд класса люкс.
- Mercedes-Benz. Находится в середине сегмента премиум. Стремление бренда к инновациям и высокой технологичности, включая сложные информационно-развлекательные системы и системы помощи водителю, приводит к большему количеству потенциальных точек отказа по сравнению с BMW. Несмотря на это, высокое качество обслуживания часто поддерживает общую удовлетворенность владельцев.
- Audi. Показатели бренда подчеркивают трудности в балансировании передовых инноваций и долговечности. Фирменные решения, такие как двойные сенсорные экраны и сложные системы освещения, хоть и привлекательны, создают сложность, которая часто приводит к проблемам, связанным с программным обеспечением и интеграцией компонентов. Среди тройки немецких брендов Audi пока занимает самое низкое место по надежности.
