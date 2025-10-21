Вживаний BMW X5: чи варто купувати

2017 BMW X5 Фото: caranddriver.com

Розкішний кросовер BMW X5 поєднує комфорт, потужні двигуни та передові технології, але з віком виявляє свої слабкі сторони. За даними німецького TÜV, ця модель має значно гірші результати, ніж її конкуренти.

Про це написав Interia.

Чому X5 програє

Випробування TÜV показують, що серед преміальних кросоверів BMW X5 має найгірші показники надійності та рівня дефектів. Протягом перших трьох років експлуатації 4,5% одиниць мають незначні дефекти — це вищий показник, ніж у конкурентів, таких як 3,2% Mercedes GLE та 2,7% Volkswagen Touareg.

Хоча ситуація дещо покращилася після п'яти років, а незначні дефекти BMW X5 знизилися до 3,8%, він все ще відстає від своїх конкурентів. Touareg зберіг найкращий результат з 3,2%.

Серйозні несправності

Навіть під час першого технічного огляду, після трьох років використання, BMW X5 має рівень серйозних дефектів 6,5%. Це не тільки вище, ніж у Touareg (4,6%) та GLE (5,4;), але й середнього показника для всього класу кросоверів (6,4%).

За п'ять років стає ще гірше. У цей момент відсоток X5 з серйозними дефектами зростає до 14,4%. Для порівняння, Mercedes GLE має 5,7%, а VW Touareg — 7,2%, середній показник у сегменті — 9,1%.

Що ламається

Підвіска X5 найбільш схильна до проблем, причому люфт у важелях, шарнірах та втулках виникає до трьох разів частіше, ніж у середньому автомобілі. Витік оливи, особливо з двигуна та коробки передач, також є поширеними проблемами, як й несправності вихлопної системи.

Попри це, гальмівна система X5 дуже добре відповідає вазі автомобіля — подібно до GLE та Touareg. У тестах на гальмівну ефективність усі три кросовери показали виняткові результати.

Вибираючи X5, варто звернути пильну увагу на підвіску, витоки рідин та історію обслуговування автомобіля. Відсутність підтверджених перевірок означатиме йомовірний ризик дорогого ремонту.