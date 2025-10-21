Подержанный BMW X5: стоит ли покупать

Стоит ли купить подержанный BMW X5
Роскошный кроссовер BMW X5 сочетает комфорт, мощные двигатели и передовые технологии, но с возрастом обнаруживает свои слабые стороны. По данным немецкого TÜV, эта модель имеет значительно худшие результаты, чем ее конкуренты.
Почему X5 проигрывает
Испытания TÜV показывают, что среди премиальных кроссоверов BMW X5 имеет худшие показатели надежности и уровня дефектов. В течение первых трех лет эксплуатации 4,5% единиц имеют незначительные дефекты — это более высокий показатель, чем у конкурентов, таких как 3,2% Mercedes GLE и 2,7% Volkswagen Touareg.
Хотя ситуация несколько улучшилась после пяти лет, а незначительные дефекты BMW X5 снизились до 3,8%, он все еще отстает от своих конкурентов. Touareg сохранил лучший результат с 3,2%.
Серьезные неисправности
Даже во время первого технического осмотра, после трех лет использования, BMW X5 имеет уровень серьезных дефектов 6,5%. Это не только выше, чем у Touareg (4,6%) и GLE (5,4;), но и среднего показателя для всего класса кроссоверов (6,4%).
Через пять лет становится еще хуже. В этот момент процент X5 с серьезными дефектами возрастает до 14,4%. Для сравнения, Mercedes GLE имеет 5,7%, а VW Touareg — 7,2%, средний показатель по сегменту — 9,1%.
Что ломается
Подвеска X5 наиболее подвержена проблемам, причем люфт в рычагах, шарнирах и втулках возникает до трех раз чаще, чем в среднем автомобиле. Утечка масла, особенно из двигателя и коробки передач, также являются распространенными проблемами, как и неисправности выхлопной системы.
Несмотря на это, тормозная система X5 очень хорошо соответствует весу автомобиля — подобно GLE и Touareg. В тестах на тормозную эффективность все три кроссовера показали исключительные результаты.
Выбирая X5, стоит обратить пристальное внимание на подвеску, утечки жидкостей и историю обслуживания автомобиля. Отсутствие подтвержденных проверок будет означать вероятный риск дорогостоящего ремонта.
