Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Стоит ли купить подержанный BMW X5

Стоит ли купить подержанный BMW X5

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 06:45
обновлено: 09:22
Подержанный BMW X5: стоит ли покупать
2017 BMW X5 Фото: caranddriver.com

Роскошный кроссовер BMW X5 сочетает комфорт, мощные двигатели и передовые технологии, но с возрастом обнаруживает свои слабые стороны. По данным немецкого TÜV, эта модель имеет значительно худшие результаты, чем ее конкуренты.

Об этом написал Interia.

Реклама
Читайте также:

Почему X5 проигрывает

Испытания TÜV показывают, что среди премиальных кроссоверов BMW X5 имеет худшие показатели надежности и уровня дефектов. В течение первых трех лет эксплуатации 4,5% единиц имеют незначительные дефекты — это более высокий показатель, чем у конкурентов, таких как 3,2% Mercedes GLE и 2,7% Volkswagen Touareg.

Хотя ситуация несколько улучшилась после пяти лет, а незначительные дефекты BMW X5 снизились до 3,8%, он все еще отстает от своих конкурентов. Touareg сохранил лучший результат с 3,2%.

Серьезные неисправности

Даже во время первого технического осмотра, после трех лет использования, BMW X5 имеет уровень серьезных дефектов 6,5%. Это не только выше, чем у Touareg (4,6%) и GLE (5,4;), но и среднего показателя для всего класса кроссоверов (6,4%).

Через пять лет становится еще хуже. В этот момент процент X5 с серьезными дефектами возрастает до 14,4%. Для сравнения, Mercedes GLE имеет 5,7%, а VW Touareg — 7,2%, средний показатель по сегменту — 9,1%.

Также читайте:

Названы неубиваемые модели BMW с пробегом

Автомобили, которые не выдерживают пробег 100 000 км

Зачем BMW изменила свой логотип

Что ломается

Подвеска X5 наиболее подвержена проблемам, причем люфт в рычагах, шарнирах и втулках возникает до трех раз чаще, чем в среднем автомобиле. Утечка масла, особенно из двигателя и коробки передач, также являются распространенными проблемами, как и неисправности выхлопной системы.

Несмотря на это, тормозная система X5 очень хорошо соответствует весу автомобиля — подобно GLE и Touareg. В тестах на тормозную эффективность все три кроссовера показали исключительные результаты.

Выбирая X5, стоит обратить пристальное внимание на подвеску, утечки жидкостей и историю обслуживания автомобиля. Отсутствие подтвержденных проверок будет означать вероятный риск дорогостоящего ремонта.

ремонт авто BMW проблемы советы автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации