Немцы назвали авто, которые не выдерживают пробег 100 000 км

Автомобили, которые не выдерживают пробег 100 000 км
Испытания на большие расстояния позволяют определить, какие автомобили действительно долговечны, а какие лишь симулируют надежность. Результаты последнего рейтинга, подготовленного немецкими экспертами, впечатляют.
Об этом сообщил Interia.
Как проводили тестирование
Тест на длинные дистанции — одно из самых строгих испытаний автомобиля на надежность, во время которого машина преодолевает 100 000 километров за год. Это эквивалентно среднему 8-летнему пробегу, пройденному в интенсивных условиях: от городских улиц до горных маршрутов и автомагистралей. Все неисправности и сервисные работы точно документируются для объективной оценки фактической долговечности.
Немецкие автомобильные издания, в частности Auto Bild, провели уже более сотни таких тестов. Последние результаты оказались особенно неожиданными, поскольку ряд популярных моделей с репутацией надежных, показали многочисленные недостатки.
Ford и Subaru
Среди тех, кто не выдержал полных 100 000 километров, оказались:
- Ford Fiesta 1.0 EcoBoost. Авто выявило многочисленные неисправности, включая проблемы с рулем, утечку жидкостей и отказ двигателя.
- Subaru XV 2.0D. Получил негативную оценку из-за коррозии кузова, скрипучих элементов салона и проблем с трансмиссией.
Также читайте:
Эксперты назвали лучший подержанный Volkswagen
Механики назвали авто, которые чаще всего бывают в мастерских
Почему лучшие подержанные авто продают немецкие пенсионеры
Не доехали и до 30 000 км
Некоторые автомобили выходили из строя на удивление быстро, даже не достигнув трети дистанции.
- Audi Q3 2.0 TDI quattro. Проблемы начались уже после 28 000 км. Сначала вышел из строя лямбда-зонд, а вскоре понадобилась полная замена коробки передач.
- BMW 218i Active Tourer. Тестировщики зафиксировали изношенные подшипники и значительную деградацию двигателя, что привело к его полной замене.
- Citroen C4 Cactus PureTech 110. Обнаружил ржавчину на кузове, проблемы с зажиганием и поломку коробки передач примерно после 30 000 км.
Самое большое разочарование
Настоящим сюрпризом стал Volkswagen Golf 1.4 TSI — автомобиль, который годами считался образцом надежности. Первые проблемы появились на 37 000 километрах, а кульминацией стала серьезная поломка коробки передач после 150 000 км.
В список моделей, которые не прошли испытания, также вошли Chevrolet Orlando, BMW i3, Ford Grand C-Max и Suzuki Vitara. Эти результаты подтверждают, что репутация не всегда соответствует фактической долговечности автомобиля в условиях интенсивной эксплуатации.
Читайте Новини.LIVE!