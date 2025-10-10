Немцы назвали авто, которые не выдерживают пробег 100 000 км

Volkswagen Golf Фото: casauto.com

Испытания на большие расстояния позволяют определить, какие автомобили действительно долговечны, а какие лишь симулируют надежность. Результаты последнего рейтинга, подготовленного немецкими экспертами, впечатляют.

Как проводили тестирование

Тест на длинные дистанции — одно из самых строгих испытаний автомобиля на надежность, во время которого машина преодолевает 100 000 километров за год. Это эквивалентно среднему 8-летнему пробегу, пройденному в интенсивных условиях: от городских улиц до горных маршрутов и автомагистралей. Все неисправности и сервисные работы точно документируются для объективной оценки фактической долговечности.

Немецкие автомобильные издания, в частности Auto Bild, провели уже более сотни таких тестов. Последние результаты оказались особенно неожиданными, поскольку ряд популярных моделей с репутацией надежных, показали многочисленные недостатки.

Ford и Subaru

Среди тех, кто не выдержал полных 100 000 километров, оказались:

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost. Авто выявило многочисленные неисправности, включая проблемы с рулем, утечку жидкостей и отказ двигателя.

Авто выявило многочисленные неисправности, включая проблемы с рулем, утечку жидкостей и отказ двигателя. Subaru XV 2.0D. Получил негативную оценку из-за коррозии кузова, скрипучих элементов салона и проблем с трансмиссией.

Не доехали и до 30 000 км

Некоторые автомобили выходили из строя на удивление быстро, даже не достигнув трети дистанции.

Audi Q3 2.0 TDI quattro. Проблемы начались уже после 28 000 км. Сначала вышел из строя лямбда-зонд, а вскоре понадобилась полная замена коробки передач.

Проблемы начались уже после 28 000 км. Сначала вышел из строя лямбда-зонд, а вскоре понадобилась полная замена коробки передач. BMW 218i Active Tourer. Тестировщики зафиксировали изношенные подшипники и значительную деградацию двигателя, что привело к его полной замене.

Тестировщики зафиксировали изношенные подшипники и значительную деградацию двигателя, что привело к его полной замене. Citroen C4 Cactus PureTech 110. Обнаружил ржавчину на кузове, проблемы с зажиганием и поломку коробки передач примерно после 30 000 км.

Самое большое разочарование

Настоящим сюрпризом стал Volkswagen Golf 1.4 TSI — автомобиль, который годами считался образцом надежности. Первые проблемы появились на 37 000 километрах, а кульминацией стала серьезная поломка коробки передач после 150 000 км.

В список моделей, которые не прошли испытания, также вошли Chevrolet Orlando, BMW i3, Ford Grand C-Max и Suzuki Vitara. Эти результаты подтверждают, что репутация не всегда соответствует фактической долговечности автомобиля в условиях интенсивной эксплуатации.