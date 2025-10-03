Какой двигатель авто уже не принимают автомастерские

Двигатель PureTech 1.2 Фото: suttonsuk.co.uk

Бензиновый двигатель PureTech 1.2 литра, который используется в автомобилях Peugeot, Citroën, DS, Opel и Fiat, переживает кризис. Агрегат, который ранее четыре раза подряд (2015-2018) получал звание "Лучший двигатель года", теперь подвергается жесткой критике из-за серьезных механических дефектов.

Об этом написал Lʼautomobiliste.

На что жалуются

Двигатель имеет две главные технические проблемы:

Ремень ГРМ, который работает в масляной ванне, изнашивается слишком быстро. Это может привести к серьезным поломкам и даже полному отказу двигателя.

Изношенный ремень в масле приводит к накоплению грязи в системе, что, помимо прочего, может затруднять нажатие педали тормоза и увеличивать тормозной путь автомобиля.

Обвал на рынке

Из-за этих технических проблем стоимость перепродажи автомобилей, оснащенных PureTech, резко упала, что создало кризисную ситуацию на вторичном авторынке.

Например, владелец Peugeot 208, приобретенного за 19 200 евро, смог продать его только за 5 000 евро через три года, что составляет лишь 26% от первоначальной цены. Дилеры и автосервисы крайне неохотно принимают эти модели и предлагают очень низкие цены обмена — иногда не более трети новой стоимости для авто в возрасте от трех до пяти лет.

На платформе LeBonCoin уже размещено более 35 000 объявлений о продаже таких автомобилей, что делает конкуренцию чрезвычайно жесткой для владельцев, которые пытаются избавиться от проблемных авто.