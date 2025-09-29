Почему кондиционер может сломать двигатель автомобиля

Система кондиционирования автомобиля. Фото: freepik.com

Большинство водителей считают кондиционер независимым узлом, однако он непосредственно влияет на мотор, поскольку компрессор получает вращение и энергию от коленчатого вала через ремень. В обычных условиях это безопасно, но неисправности или неправильная эксплуатация системы охлаждения приводят к критической перегрузке двигателя и его поломке.

Об этом сообщил Avtoto.

Реклама

Читайте также:

Какие нагрузки

Принцип работы кондиционера прост: компрессор сжимает хладагент, который, проходя через конденсор (расположенный перед радиатором двигателя) и испаритель в салоне, забирает тепло. Все это требует мощности двигателя.

Когда муфта включает компрессор, двигатель испытывает дополнительное сопротивление. Это снижает динамику и повышает расход топлива. На старых моделях изношенный компрессор может значительно съедать мощность, что в критических случаях провоцирует перегрев, детонацию и ускоренный износ двигателя. Кроме того, засоренный конденсор ухудшает работу системы охлаждения двигателя, что также приводит к перегреву.

Что разрушает двигатель

Заклинивание компрессора. Это может привести к обрыву приводного ремня, который часто одновременно приводит в действие помпу охлаждения и/или генератор. Потеря их работы мгновенно вызывает критический перегрев двигателя.

Это может привести к обрыву приводного ремня, который часто одновременно приводит в действие помпу охлаждения и/или генератор. Потеря их работы мгновенно вызывает критический перегрев двигателя. Утечка хладагента. Компрессор начинает работать без надлежащей смазки (она циркулирует вместе с фреоном), что значительно повышает риск его заклинивания.

Компрессор начинает работать без надлежащей смазки (она циркулирует вместе с фреоном), что значительно повышает риск его заклинивания. Износ муфты. Ее поломка может повредить приводной ремень или шкив.

Ее поломка может повредить приводной ремень или шкив. Засорение радиатора. Грязный конденсор блокирует эффективное охлаждение, ускоряя перегрев двигателя, особенно в пробках.

Также читайте:

Почему зимой обязательно нужно включать кондиционер в авто

Как запустить кондиционер авто после длительного простоя

Какой штраф за неисправный кондиционер в авто

Ошибки и профилактика

Водители часто игнорируют посторонние шумы и вибрации от кондиционера — первые сигналы о проблемах. Опасно также запускать систему при низком уровне фреона, так как это разрушает компрессор

Чтобы избежать поломок нужно:

проверять состояние приводного ремня на износ и трещины при каждом ТО;

контролировать уровень фреона и масла каждые 1-2 года, чтобы обеспечить надлежащую смазку компрессора;

регулярно очищать радиатор кондиционера (конденсор) от грязи, чтобы не препятствовать охлаждению двигателя;

обращать внимание на шумы и своевременно проводить диагностику компрессора и его муфты.

Комплексное обслуживание системы кондиционирования каждые два года поможет избежать неожиданных и дорогостоящих поломок двигателя.