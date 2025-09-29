Чому кондиціонер може зламати двигун автомобіля

Система кондиціонування автомобіля. Фото: freepik.com

Більшість водіїв вважають кондиціонер незалежним вузлом, проте він безпосередньо впливає на мотор, позаяк компресор отримує обертання та енергію від колінчастого валу через пасок. У звичайних умовах це безпечно, але несправності або неправильна експлуатація системи охолодження призводять до критичного перевантаження двигуна та його поломки.

Про це повідомив Avtoto.

Реклама

Читайте також:

Які навантаження

Принцип роботи кондиціонера простий: компресор стискає холодоагент, який, проходячи через конденсор (розташований перед радіатором двигуна) та випарник у салоні, забирає тепло. Усе це вимагає потужності двигуна.

Коли муфта вмикає компресор, двигун відчуває додатковий опір. Це знижує динаміку та підвищує витрату пального. На старих моделях зношений компресор може значно з'їдати потужність, що в критичних випадках провокує перегрів, детонацію та прискорений знос двигуна. Крім того, засмічений конденсор погіршує роботу системи охолодження двигуна, що також призводить до перегріву.

Що руйнує двигун

Заклинювання компресора. Це може призвести до обриву приводного ременя, який часто одночасно приводить у дію помпу охолодження та/або генератор. Втрата їх роботи миттєво викликає критичний перегрів двигуна.

Це може призвести до обриву приводного ременя, який часто одночасно приводить у дію помпу охолодження та/або генератор. Втрата їх роботи миттєво викликає критичний перегрів двигуна. Витік холодоагенту. Компресор починає працювати без належного змащення (воно циркулює разом із фреоном), що значно підвищує ризик його заклинювання.

Компресор починає працювати без належного змащення (воно циркулює разом із фреоном), що значно підвищує ризик його заклинювання. Знос муфти. Її поломка може пошкодити приводний ремінь або шків.

Її поломка може пошкодити приводний ремінь або шків. Засмічення радіатора. Брудний конденсор блокує ефективне охолодження, прискорюючи перегрів двигуна, особливо в заторах.

Також читайте:

Чому взимку обов’язково потрібно вмикати кондиціонер в авто

Як запустити кондиціонер авто після тривалого простою

Який штраф за несправний кондиціонер в авто

Помилки та профілактика

Водії часто ігнорують сторонні шуми та вібрації від кондиціонера — перші сигнали про проблеми. Небезпечно також запускати систему при низькому рівні фреону, позаяк це руйнує компресор

Щоб уникнути поломок потрібно:

перевіряти стан приводного ременя на знос та тріщини при кожному ТО;

контролювати рівень фреону та мастила кожні 1-2 роки, щоб забезпечити належне змащення компресора;

регулярно очищувати радіатор кондиціонера (конденсор) від бруду, щоб не перешкоджати охолодженню двигуна;

звертати увагу на шуми та своєчасно проводити діагностику компресора та його муфти.

Комплексне обслуговування системи кондиціонування кожні два роки допоможе уникнути несподіваних та дорогих поломок двигуна.