Який двигун авто вже не приймають автомайстерні

Двигун PureTech 1.2 Фото: suttonsuk.co.uk

Бензиновий двигун PureTech 1.2 літра, який використовується в автомобілях Peugeot, Citroën, DS, Opel та Fiat переживає кризу. Агрегат, який раніше чотири рази поспіль (2015–2018) отримував звання "Найкращий двигун року", тепер піддається жорсткій критиці через серйозні механічні дефекти.

Про це написав Lʼautomobiliste.

Реклама

Читайте також:

На що скаржаться

Двигун має дві головні технічні проблеми:

Ремінь ГРМ, який працює в масляній ванні, зношується надто швидко. Це може спричинити серйозні поломки й навіть повну відмову двигуна.

Зношений ремінь в оливі призводить до накопичення бруду в системі, що, крім іншого, може ускладнювати натискання педалі гальма та збільшувати гальмівний шлях автомобіля.

Також читайте:

Ці двигуни Honda ламаються швидше, ніж очікувалось

Як кондиціонер в авто може зламати двигун

Культовий двигун Toyota повертають у виробництво

Обвал на ринку

Через ці технічні проблеми вартість перепродажу автомобілів, оснащених PureTech, різко впала, що створило кризову ситуацію на вторинному авторинку.

Наприклад, власник Peugeot 208, придбаного за 19 200 євро, зміг продати його лише за 5000 євро через три роки, що становить лише 26% від початкової ціни. Дилери та автосервіси вкрай неохоче приймають ці моделі і пропонують дуже низькі ціни обміну — іноді не більше третини нової вартості для авто віком від трьох до п'яти років.

На платформі LeBonCoin вже розміщено понад 35 000 оголошень про продаж таких автомобілів, що робить конкуренцію надзвичайно жорсткою для власників, які намагаються позбутися проблемних авто.