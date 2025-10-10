Німці назвали авто, які не витримують пробіг 100 000 км

Volkswagen Golf Фото: casauto.com

Випробування на великі відстані дозволяють визначити, які автомобілі справді довговічні, а які лише симулюють надійність. Результати останнього рейтингу, підготовленого німецькими експертами, вражають.

Як проводили тестування

Тест на довгі дистанції — одне з найсуворіших випробувань автомобіля на надійність, під час якого машина долає 100 000 кілометрів за рік. Це еквівалентно середньому 8-річному пробігу, пройденому в інтенсивних умовах: від міських вулиць до гірських маршрутів та автомагістралей. Усі несправності та сервісні роботи точно документуються для об'єктивної оцінки фактичної довговічності.

Німецькі автомобільні видання, зокрема Auto Bild, провели вже понад сотню таких тестів. Останні результати виявилися особливо неочікуваними, позаяк низка популярних моделей із репутацією надійних, показали численні недоліки.

Ford та Subaru

Серед тих, хто не витримав повних 100 000 кілометрів, опинилися:

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost. Авто виявило численні несправності, включаючи проблеми з кермом, витік рідин та відмову двигуна.

Авто виявило численні несправності, включаючи проблеми з кермом, витік рідин та відмову двигуна. Subaru XV 2.0D. Отримав негативну оцінку через корозію кузова, скрипучі елементи салону та проблеми з трансмісією.

Не доїхали й до 30 000 км

Деякі автомобілі виходили з ладу напрочуд швидко, навіть не досягнувши третини дистанції.

Audi Q3 2.0 TDI quattro. Проблеми почалися вже після 28 000 км. Спочатку вийшов з ладу лямбда-зонд, а невдовзі знадобилася повна заміна коробки передач.

Проблеми почалися вже після 28 000 км. Спочатку вийшов з ладу лямбда-зонд, а невдовзі знадобилася повна заміна коробки передач. BMW 218i Active Tourer. Тестувальники зафіксували зношені підшипники та значну деградацію двигуна, що призвело до його повної заміни.

Тестувальники зафіксували зношені підшипники та значну деградацію двигуна, що призвело до його повної заміни. Citroen C4 Cactus PureTech 110. Виявив іржу на кузові, проблеми з запалюванням та поломку коробки передач приблизно після 30 000 км.

Найбільше розчарування

Справжнім сюрпризом став Volkswagen Golf 1.4 TSI — автомобіль, який роками вважався зразком надійності. Перші проблеми з'явилися на 37 000 кілометрах, а кульмінацією стала серйозна поломка коробки передач після 150 000 км.

До списку моделей, які не пройшли випробування, також увійшли Chevrolet Orlando, BMW i3, Ford Grand C-Max та Suzuki Vitara. Ці результати підтверджують, що репутація не завжди відповідає фактичній довговічності автомобіля в умовах інтенсивної експлуатації.