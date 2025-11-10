Подержанный BMW: какую модель стоит купить

2020 BMW 3 Series Фото: edmunds.com

Немецкие автопроизводители традиционно устанавливают высокие стандарты для премиальных седанов, но высокая цена часто отталкивает покупателей новых авто. Именно поэтому BMW 3-й серии 2020 года, благодаря быстрой амортизации, является хорошим выбором на вторичном рынке с идеальным соотношением цены и качества.

Об этом написал Top Speed.

Быстрая амортизация

Стремительное обесценивание роскошных автомобилей в течение первых лет выгодно для покупателей подержанных авто, позволяя приобрести премиальные опции по значительно более низкой цене. BMW 3-й серии всегда была одним из лучших премиальных седанов благодаря легкой конструкции шасси, спортивному характеру и технологичному оснащению.

Модель 2020 года является одной из самых просторных в сегменте компактных седанов. Салон отделан высококачественной кожей и мягкими материалами, что обеспечивает высокий уровень комфорта. Автомобиль оснащен быстрым 8,8-дюймовым или обновленным 10,25-дюймовым информационно-развлекательным экраном с поддержкой Apple CarPlay.

Салон BMW 3 Series 2020 года. Фото: BMW

Ключевой особенностью 3-й серии является спортивный характер. Базовый силовой агрегат 330i представлен мощным 4-цилиндровым двигателем. Для тех, кто жаждет большей динамики, доступна версия M340i с рядным 6-цилиндровым двигателем. Седан идеально сбалансирован: он комфортен для ежедневных поездок, но способен демонстрировать скорость на автострадах.

BMW 3 серии 2020 года получила 80 баллов из 100 за качество и надежность от JD Power, а владельцы на Cars.com оценивают модели 330i и M340i в 4,7 и 4,9 звезды из 5 соответственно.

Средние цены в Украине

На популярных украинских автоплощадках средние цены на подержанные автомобили BMW 3 Series 2020 года колеблются от 23 500 до 46 500 долларов.