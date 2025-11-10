Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какой подержанный BMW стоит купить

Какой подержанный BMW стоит купить

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 17:30
обновлено: 17:07
Подержанный BMW: какую модель стоит купить
2020 BMW 3 Series Фото: edmunds.com

Немецкие автопроизводители традиционно устанавливают высокие стандарты для премиальных седанов, но высокая цена часто отталкивает покупателей новых авто. Именно поэтому BMW 3-й серии 2020 года, благодаря быстрой амортизации, является хорошим выбором на вторичном рынке с идеальным соотношением цены и качества.

Об этом написал Top Speed.

Реклама
Читайте также:

Быстрая амортизация

Стремительное обесценивание роскошных автомобилей в течение первых лет выгодно для покупателей подержанных авто, позволяя приобрести премиальные опции по значительно более низкой цене. BMW 3-й серии всегда была одним из лучших премиальных седанов благодаря легкой конструкции шасси, спортивному характеру и технологичному оснащению.

Модель 2020 года является одной из самых просторных в сегменте компактных седанов. Салон отделан высококачественной кожей и мягкими материалами, что обеспечивает высокий уровень комфорта. Автомобиль оснащен быстрым 8,8-дюймовым или обновленным 10,25-дюймовым информационно-развлекательным экраном с поддержкой Apple CarPlay.

Інтерʼєр BMW 3 Series 2020 року.
Салон BMW 3 Series 2020 года. Фото: BMW

Ключевой особенностью 3-й серии является спортивный характер. Базовый силовой агрегат 330i представлен мощным 4-цилиндровым двигателем. Для тех, кто жаждет большей динамики, доступна версия M340i с рядным 6-цилиндровым двигателем. Седан идеально сбалансирован: он комфортен для ежедневных поездок, но способен демонстрировать скорость на автострадах.

BMW 3 серии 2020 года получила 80 баллов из 100 за качество и надежность от JD Power, а владельцы на Cars.com оценивают модели 330i и M340i в 4,7 и 4,9 звезды из 5 соответственно.

Также читайте:

BMW, Mercedes и Audi: у кого более надежные автомобили

Стоит ли купить подержанный BMW X5

Названы неубиваемые модели BMW с пробегом

Средние цены в Украине

На популярных украинских автоплощадках средние цены на подержанные автомобили BMW 3 Series 2020 года колеблются от 23 500 до 46 500 долларов.

  • Популярны версии 330i: 26 500-35 000 долларов.
  • Дизельные версии 320d: 24 999-35 000 долларов.
  • Топовая версия M340i: от 43 000 долларов.

авто BMW советы цены автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации