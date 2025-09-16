Відео
США схвалили допомогу Україні за новою фінансовою угодою
Головна Авто У Польщі підвищують збори з водіїв — що заплатять українці

У Польщі підвищують збори з водіїв — що заплатять українці

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 20:40
У Польщі підвищують збори з водіїв: коли та на скільки
Автомобілі на дорогах Польщі. Фото: inyourpocket.com

Міністерство інфраструктури Польщі готує проєкти постанов, що передбачають підвищення адміністративних зборів для водіїв. Зміни торкнуться як реєстрації транспортних засобів, так і отримання водійських посвідчень. Очікується, що нові тарифи почнуть діяти за 14 днів після публікації постанов у виданні Dziennik Ustaw, що планується у першому кварталі 2026 року.

Про це написала Vitrina.

Що саме подорожчає

  • Свідоцтво про реєстрацію: 62,50 зл (630 грн) замість 54 зл.
  • Тимчасовий дозвіл: 16 зл (160 грн) замість 13,50 зл.
  • Звичайні номери: 92,50 зл (930 грн) замість 80 зл.
  • Номер для мотоцикла: 46,50 зл (470 грн) замість 40 зл.
  • Номер для мопеда: 35 зл (350 грн) замість 30 зл.
  • Знак легалізаційний: 14,50 зл (145 грн) замість 12,50 зл.
  • Водійське посвідчення: 115,50 зл (1160 грн) замість 100 зл.
  • Міжнародні права: 40,50 зл (410 грн) замість 35 зл.

Найбільше зросте вартість індивідуальних реєстраційних номерів — утричі, з 1000 зл до 3000 зл (30 000 грн). Також дублікати номерів тепер коштуватимуть повну суму, а не половину.

Причини підвищення

За словами чиновників, адміністративні збори не переглядалися понад десять років, а деякі тарифи діють ще з 2004 року. За цей час значно зросли мінімальна заробітна плата та витрати на виготовлення документів. Нові ставки враховують інфляцію останніх років, що призвело до зростання цін у середньому на 15,41%.

Польща авто водійське посвідчення адміністративні послуги ціни автомобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
