У Польщі підвищують збори з водіїв: коли та на скільки

Міністерство інфраструктури Польщі готує проєкти постанов, що передбачають підвищення адміністративних зборів для водіїв. Зміни торкнуться як реєстрації транспортних засобів, так і отримання водійських посвідчень. Очікується, що нові тарифи почнуть діяти за 14 днів після публікації постанов у виданні Dziennik Ustaw, що планується у першому кварталі 2026 року.

Що саме подорожчає

Свідоцтво про реєстрацію : 62,50 зл (630 грн) замість 54 зл.

: 62,50 зл (630 грн) замість 54 зл. Тимчасовий дозвіл : 16 зл (160 грн) замість 13,50 зл.

: 16 зл (160 грн) замість 13,50 зл. Звичайні номери : 92,50 зл (930 грн) замість 80 зл.

: 92,50 зл (930 грн) замість 80 зл. Номер для мотоцикла : 46,50 зл (470 грн) замість 40 зл.

: 46,50 зл (470 грн) замість 40 зл. Номер для мопеда : 35 зл (350 грн) замість 30 зл.

: 35 зл (350 грн) замість 30 зл. Знак легалізаційний : 14,50 зл (145 грн) замість 12,50 зл.

: 14,50 зл (145 грн) замість 12,50 зл. Водійське посвідчення : 115,50 зл (1160 грн) замість 100 зл.

: 115,50 зл (1160 грн) замість 100 зл. Міжнародні права: 40,50 зл (410 грн) замість 35 зл.

Найбільше зросте вартість індивідуальних реєстраційних номерів — утричі, з 1000 зл до 3000 зл (30 000 грн). Також дублікати номерів тепер коштуватимуть повну суму, а не половину.

Причини підвищення

За словами чиновників, адміністративні збори не переглядалися понад десять років, а деякі тарифи діють ще з 2004 року. За цей час значно зросли мінімальна заробітна плата та витрати на виготовлення документів. Нові ставки враховують інфляцію останніх років, що призвело до зростання цін у середньому на 15,41%.