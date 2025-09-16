В Польше повышают сборы с водителей: когда и на сколько

Автомобили на дорогах Польши. Фото: inyourpocket.com

Министерство инфраструктуры Польши готовит проекты постановлений, предусматривающих повышение административных сборов для водителей. Изменения коснутся как регистрации транспортных средств, так и получения водительских удостоверений. Ожидается, что новые тарифы начнут действовать через 14 дней после публикации постановлений в издании Dziennik Ustaw, что планируется в первом квартале 2026 года.

Что именно подорожает

Свидетельство о регистрации : 62,50 зл (630 грн) вместо 54 зл.

: 62,50 зл (630 грн) вместо 54 зл. Временное разрешение : 16 злотых (160 грн) вместо 13,50 злотых.

: 16 злотых (160 грн) вместо 13,50 злотых. Обычные номера : 92,50 зл (930 грн) вместо 80 зл.

: 92,50 зл (930 грн) вместо 80 зл. Номер для мотоцикла : 46,50 зл (470 грн) вместо 40 зл.

: 46,50 зл (470 грн) вместо 40 зл. Номер для мопеда : 35 зл (350 грн) вместо 30 зл.

: 35 зл (350 грн) вместо 30 зл. Знак легализационный : 14,50 зл (145 грн) вместо 12,50 зл.

: 14,50 зл (145 грн) вместо 12,50 зл. Водительское удостоверение : 115,50 зл (1160 грн) вместо 100 зл.

: 115,50 зл (1160 грн) вместо 100 зл. Международные права: 40,50 зл (410 грн) вместо 35 зл.

Больше всего возрастет стоимость индивидуальных регистрационных номеров — втрое, с 1000 зл до 3000 зл (30 000 грн). Также дубликаты номеров теперь будут стоить полную сумму, а не половину.

Причины повышения

По словам чиновников, административные сборы не пересматривались более десяти лет, а некоторые тарифы действуют еще с 2004 года. За это время значительно выросли минимальная заработная плата и расходы на изготовление документов. Новые ставки учитывают инфляцию последних лет, что привело к росту цен в среднем на 15,41%.