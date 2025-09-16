В Польше повышают сборы с водителей: когда и на сколько

В Польше повышают сборы с водителей — что заплатят украинцы
Министерство инфраструктуры Польши готовит проекты постановлений, предусматривающих повышение административных сборов для водителей. Изменения коснутся как регистрации транспортных средств, так и получения водительских удостоверений. Ожидается, что новые тарифы начнут действовать через 14 дней после публикации постановлений в издании Dziennik Ustaw, что планируется в первом квартале 2026 года.
Что именно подорожает
- Свидетельство о регистрации: 62,50 зл (630 грн) вместо 54 зл.
- Временное разрешение: 16 злотых (160 грн) вместо 13,50 злотых.
- Обычные номера: 92,50 зл (930 грн) вместо 80 зл.
- Номер для мотоцикла: 46,50 зл (470 грн) вместо 40 зл.
- Номер для мопеда: 35 зл (350 грн) вместо 30 зл.
- Знак легализационный: 14,50 зл (145 грн) вместо 12,50 зл.
- Водительское удостоверение: 115,50 зл (1160 грн) вместо 100 зл.
- Международные права: 40,50 зл (410 грн) вместо 35 зл.
Больше всего возрастет стоимость индивидуальных регистрационных номеров — втрое, с 1000 зл до 3000 зл (30 000 грн). Также дубликаты номеров теперь будут стоить полную сумму, а не половину.
Причины повышения
По словам чиновников, административные сборы не пересматривались более десяти лет, а некоторые тарифы действуют еще с 2004 года. За это время значительно выросли минимальная заработная плата и расходы на изготовление документов. Новые ставки учитывают инфляцию последних лет, что привело к росту цен в среднем на 15,41%.
