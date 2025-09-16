Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоПсихологияВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionШтабВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
США одобрили помощь Украине по новому финансовому соглашению
Главная Авто В Польше повышают сборы с водителей — что заплатят украинцы

В Польше повышают сборы с водителей — что заплатят украинцы

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 20:40
В Польше повышают сборы с водителей: когда и на сколько
Автомобили на дорогах Польши. Фото: inyourpocket.com

Министерство инфраструктуры Польши готовит проекты постановлений, предусматривающих повышение административных сборов для водителей. Изменения коснутся как регистрации транспортных средств, так и получения водительских удостоверений. Ожидается, что новые тарифы начнут действовать через 14 дней после публикации постановлений в издании Dziennik Ustaw, что планируется в первом квартале 2026 года.

Об этом написала Vitrina.

Реклама
Читайте также:

Что именно подорожает

  • Свидетельство о регистрации: 62,50 зл (630 грн) вместо 54 зл.
  • Временное разрешение: 16 злотых (160 грн) вместо 13,50 злотых.
  • Обычные номера: 92,50 зл (930 грн) вместо 80 зл.
  • Номер для мотоцикла: 46,50 зл (470 грн) вместо 40 зл.
  • Номер для мопеда: 35 зл (350 грн) вместо 30 зл.
  • Знак легализационный: 14,50 зл (145 грн) вместо 12,50 зл.
  • Водительское удостоверение: 115,50 зл (1160 грн) вместо 100 зл.
  • Международные права: 40,50 зл (410 грн) вместо 35 зл.

Больше всего возрастет стоимость индивидуальных регистрационных номеров — втрое, с 1000 зл до 3000 зл (30 000 грн). Также дубликаты номеров теперь будут стоить полную сумму, а не половину.

Также читайте:

Какие штрафы ждут украинских водителей в Польше с 1 октября

Где можно обменять украинские водительские права без экзаменов

Что означает таинственный код 95 в водительских правах

Причины повышения

По словам чиновников, административные сборы не пересматривались более десяти лет, а некоторые тарифы действуют еще с 2004 года. За это время значительно выросли минимальная заработная плата и расходы на изготовление документов. Новые ставки учитывают инфляцию последних лет, что привело к росту цен в среднем на 15,41%.

Польша авто водительское удостоверение административные услуги цены автомобиль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации