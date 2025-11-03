Відео
Головна Авто У Ford пояснили, як Китай збанкрутує західний автопром

У Ford пояснили, як Китай збанкрутує західний автопром

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 20:40
Оновлено: 17:22
Гендиректор Ford: як Китай збанкрутує західний автопром
Гендиректор Ford Джеймс Фарлі. Фото: media.ford.com

Гендиректор Ford Джеймс Фарлі зробив різку заяву щодо конкуренції з Китаєм. Він порівняв сучасну автоіндустрію Піднебесної з японською 1980-х років, але "на стероїдах", попередивши про ризик банкрутства американських виробників.

Про це повідомив Motor1.

Читайте також:

Рівень ризиків

Генеральний директор Ford Джеймс Фарлі продовжує висловлювати свої неоднозначні почуття щодо китайських електромобілів. Рік тому він публічно заявляв, що їздить на Xiaomi SU7 та цілком ним задоволений.

Незабаром риторика Фарлі стала критичнішою, коли він назвав китайську автопромисловість такою, що "принижує" західні компанії, а тепер його слова набувають гнітючого відтінку.

Днями в інтерв'ю програмі CBS Sunday Morning очільник Ford порівняв сучасну автомобільну промисловість Китаю з японською, якою вона була у 1980-х роках, але "на стероїдах".

"У них достатньо потужностей, щоб обслуговувати весь північноамериканський ринок, і вони всіх нас збанкрутують. У Японії такого ніколи не було, тому це зовсім інший рівень ризику для нашої галузі", — підкреслив Фарлі.

Також читайте:

Китай вигадав хитрий спосіб збільшити продажі авто в Європі

Які китайські автомобілі можна назвати надійними

Як Китай захоплює український авторинок

Пошук виходу

Гендиректор Ford визнав, що сучасні китайські електромобілі є продуктом, який американські споживачі охоче купуватимуть.

Він назвав SU7 "високоякісним" з "чудовим цифровим досвідом". Фарлі пояснив, що продовжує їздити на ньому, позаяк електрокари з Китаю — це "конкуренти, і щоб перемогти, потрібно їх знати".

Ситуація змусила Ford внести кардинальні зміни у свою стратегію. Компанія взяла курс на виробництво менших та дешевших електромобілів, оголосивши про запровадження нової виробничої системи. Вона має дозволити Ford виготовити електричний пікап вартістю 30 000 доларів до того, як розширювати свій основний портфель електрокарів.

Китай авто Ford електрокари автомобіль електромобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
