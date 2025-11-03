Гендиректор Ford: как Китай обанкротит западный автопром

Гендиректор Ford Джеймс Фарли. Фото: media.ford.com

Гендиректор Ford Джеймс Фарли сделал резкое заявление относительно конкуренции с Китаем. Он сравнил современную автоиндустрию Поднебесной с японской 1980-х годов, но "на стероидах", предупредив о риске банкротства американских производителей.

Об этом сообщил Motor1.

Реклама

Читайте также:

Уровень рисков

Генеральный директор Ford Джеймс Фарли продолжает выражать свои неоднозначные чувства в отношении китайских электромобилей. Год назад он публично заявлял, что ездит на Xiaomi SU7 и вполне им доволен.

Вскоре риторика Фарли стала более критичной, когда он назвал китайскую автопромышленность "унижающей" западные компании, а теперь его слова приобретают гнетущий оттенок.

На днях в интервью программе CBS Sunday Morning глава Ford сравнил современную автомобильную промышленность Китая с японской, какой она была в 1980-х годах, но "на стероидах".

"У них достаточно мощностей, чтобы обслуживать весь североамериканский рынок, и они всех нас обанкротят. В Японии такого никогда не было, поэтому это совсем другой уровень риска для нашей отрасли", — подчеркнул Фарли.

Также читайте:

Китай придумал хитрый способ увеличить продажи авто в Европе

Какие китайские автомобили можно назвать надежными

Как Китай захватывает украинский авторынок

Поиск выхода

Гендиректор Ford признал, что современные китайские электромобили являются продуктом, который американские потребители охотно будут покупать.

Он назвал SU7 "высококачественным" с "превосходным цифровым опытом". Фарли объяснил, что продолжает ездить на нем, так как электрокары из Китая — это "конкуренты, и чтобы победить, нужно их знать".

Ситуация заставила Ford внести кардинальные изменения в свою стратегию. Компания взяла курс на производство меньших и более дешевых электромобилей, объявив о введении новой производственной системы. Она должна позволить Ford изготовить электрический пикап стоимостью 30 000 долларов до того, как расширять свой основной портфель электрокаров.