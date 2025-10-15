Яка звичка шкодить двигуну швидше, ніж пробіг

Мийка двигуна. Фото: news.hallhonda.com

Все більше водіїв миють двигуни своїх автомобілів потужним струменем води, часто гарячої та збагаченої хімікатами для очищення фарби. Хоча візуальний ефект може бути неперевершеним, проблеми починаються всередині, адже сучасні двигуни оснащені чутливою електронікою, яка не переносить контакту з вологою.

Чому вода шкодить

Сучасні двигуни оснащені чутливими датчиками, роз'ємами, котушками запалювання, яким шкодить контакт з вологою. Вода та тиск можуть проникнути всередину, викликаючи незвичайні несправності, погану роботу двигуна або його зупинку. Після такої мийки діагностика часто виявляє десятки помилок.

Агресивні хімікати залишають кристали солі (що спричиняє коротке замикання) та прискорюють старіння гумових ущільнювачів та ізоляції. Високий тиск води також може порізати делікатні гумові компоненти.

Як чистити безпечно

Рекомендовано сухі методи — м’яка щітка, тканина або спеціальні серветки для видалення пилу.

Для видалення жиру використовуйте м’який спрей та мінімальне зволоження.

Обов'язково треба захистити поліетиленовою плівкою ключові компоненти: акумулятор, блок запобіжників та електричні роз’єми.

Якщо чистота критична, краще звернутися до автомайстерні, де роботу виконають безпечніше.

Варто пам'ятати, що зовнішня чистота двигуна не впливає на його механічну роботу. Брудний, але справний двигун кращий, ніж "стерильний труп" після невдалого миття. Чистота лише допомагає вчасно виявити витоки (олії чи рідин).

Тому важливо зосередитися на продуктивності двигуна, а не на його вигляді, зокрема на виборі правильної моторної оливи та дотриманні рекомендацій виробника.