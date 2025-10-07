Як загрожує двигуну автомобіля неправильна олива

Заміна оливи. Фото: freepik.com

Використання неправильної моторної оливи не призведе до миттєвої поломки двигуна, але тривале її застосування може спричинити передчасний знос те дорогі пошкодження. Це відбувається через підвищене тертя, утворення лаку та шкідливого шламу, який обмежує потік оливи. Крім того, страждають й системи вихлопу (EGR, сажові фільтри, каталізатори).

Про це написав Jalopnik.

Реклама

Читайте також:

Чому це важливо

Правильний вибір типу та специфікацій оливи (наприклад, в'язкість та класи API) є критично важливим, як і дотримання графіка заміни. Різноманіття олив в магазинах ускладнює вибір, але ключовим параметром є в'язкість.

Надто густа олива повільно тече та не забезпечує належного змащування під час холодного запуску.

Надто рідка олива не забезпечить необхідного захисту для підшипників, колінчастого валу та поршнів від нагрівання та тертя.

Неправильна олива може спричинити витоки, зниження економії палива, проблеми з холодним запуском та запах гару.

Також читайте:

Які двигуни авто споживають оливу, мов скажені

Як перевірка оливи може вбити двигун авто

Чи варто міняти потемнілу моторну оливу в авто

Змішування олив

Випадкове змішування різних типів олив (наприклад, синтетики та мінеральної) не є катастрофою, але знизить ефективність кращої оливи. Присадки та базові оливи можуть реагувати, послаблюючи передбачувані переваги.

Серйозніші проблеми виникають при змішуванні олив з різною в'язкістю, що може посилити тертя або прискорити утворення відкладень.

Не варто хвилюватися, якщо ви змішуєте оливи однакової в'язкості та якості (наприклад, SAE та API) від різних брендів.

Як обирати оливу

Завжди звертайтеся до інструкції з експлуатації автомобіля. Олива не є універсальною: те, що підходить для Toyota, може відрізнятися від рекомендацій Honda чи Porsche, які часто пропонують специфічні або брендовані оливи, сумісні з металами їхніх двигунів. Крім того, оливи для бензинових та дизельних двигунів також відрізняються.

Якщо ви залили неправильну оливу, замініть її якомога швидше. Заміна оливи та фільтра коштує значно дешевше, ніж ремонт чи заміна двигуна.