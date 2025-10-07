Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Головна Авто Що станеться, коли залити неправильну оливу в двигун

Що станеться, коли залити неправильну оливу в двигун

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 06:00
Як загрожує двигуну автомобіля неправильна олива
Заміна оливи. Фото: freepik.com

Використання неправильної моторної оливи не призведе до миттєвої поломки двигуна, але тривале її застосування може спричинити передчасний знос те дорогі пошкодження. Це відбувається через підвищене тертя, утворення лаку та шкідливого шламу, який обмежує потік оливи. Крім того, страждають й системи вихлопу (EGR, сажові фільтри, каталізатори).

Про це написав Jalopnik.

Реклама
Читайте також:

Чому це важливо

Правильний вибір типу та специфікацій оливи (наприклад, в'язкість та класи API) є критично важливим, як і дотримання графіка заміни. Різноманіття олив в магазинах ускладнює вибір, але ключовим параметром є в'язкість.

  • Надто густа олива повільно тече та не забезпечує належного змащування під час холодного запуску.
  • Надто рідка олива не забезпечить необхідного захисту для підшипників, колінчастого валу та поршнів від нагрівання та тертя.

Неправильна олива може спричинити витоки, зниження економії палива, проблеми з холодним запуском та запах гару.

Також читайте:

Які двигуни авто споживають оливу, мов скажені

Як перевірка оливи може вбити двигун авто

Чи варто міняти потемнілу моторну оливу в авто

Змішування олив

Випадкове змішування різних типів олив (наприклад, синтетики та мінеральної) не є катастрофою, але знизить ефективність кращої оливи. Присадки та базові оливи можуть реагувати, послаблюючи передбачувані переваги.

Серйозніші проблеми виникають при змішуванні олив з різною в'язкістю, що може посилити тертя або прискорити утворення відкладень.

Не варто хвилюватися, якщо ви змішуєте оливи однакової в'язкості та якості (наприклад, SAE та API) від різних брендів.

Як обирати оливу

Завжди звертайтеся до інструкції з експлуатації автомобіля. Олива не є універсальною: те, що підходить для Toyota, може відрізнятися від рекомендацій Honda чи Porsche, які часто пропонують специфічні або брендовані оливи, сумісні з металами їхніх двигунів. Крім того, оливи для бензинових та дизельних двигунів також відрізняються.

Якщо ви залили неправильну оливу, замініть її якомога швидше. Заміна оливи та фільтра коштує значно дешевше, ніж ремонт чи заміна двигуна.

ремонт авто проблеми поради автомобіль Мотор двигун
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації