Как грозит двигателю автомобиля неправильное масло

Использование неправильного моторного масла не приведет к мгновенной поломке двигателя, но длительное его применение может вызвать преждевременный износ и дорогостоящие повреждения. Это происходит из-за повышенного трения, образования лака и вредного шлама, который ограничивает поток масла. Кроме того, страдают и системы выхлопа (EGR, сажевые фильтры, катализаторы).

Почему это важно

Правильный выбор типа и спецификаций масла (например, вязкость и классы API) является критически важным, как и соблюдение графика замены. Разнообразие масел в магазинах усложняет выбор, но ключевым параметром является вязкость.

Слишком густое масло медленно течет и не обеспечивает надлежащего смазывания при холодном запуске.

Слишком жидкое масло не обеспечит необходимой защиты для подшипников, коленчатого вала и поршней от нагрева и трения.

Неправильное масло может вызвать утечки, снижение экономии топлива, проблемы с холодным запуском и запах гари.

Смешивание масел

Случайное смешивание различных типов масел (например, синтетики и минерального) не является катастрофой, но снизит эффективность лучшего масла. Присадки и базовые масла могут реагировать, ослабляя предполагаемые преимущества.

Более серьезные проблемы возникают при смешивании масел с разной вязкостью, что может усилить трение или ускорить образование отложений.

Не стоит волноваться, если вы смешиваете масла одинаковой вязкости и качества (например, SAE и API) от разных брендов.

Как выбирать масло

Всегда обращайтесь к инструкции по эксплуатации автомобиля. Масло не является универсальным: то, что подходит для Toyota, может отличаться от рекомендаций Honda или Porsche, которые часто предлагают специфические или брендированные масла, совместимые с металлами их двигателей. Кроме того, масла для бензиновых и дизельных двигателей также отличаются.

Если вы залили неправильное масло, замените его как можно скорее. Замена масла и фильтра стоит значительно дешевле, чем ремонт или замена двигателя.