Какая привычка вредит двигателю быстрее, чем пробег

Все больше водителей моют двигатели своих автомобилей мощной струей воды, часто горячей и обогащенной химикатами для очистки краски. Хотя визуальный эффект может быть непревзойденным, проблемы начинаются внутри, ведь современные двигатели оснащены чувствительной электроникой, которая не переносит контакта с влагой.

Почему вода вредит

Современные двигатели оснащены чувствительными датчиками, разъемами, катушками зажигания, которым вредит контакт с влагой. Вода и давление могут проникнуть внутрь, вызывая необычные неисправности, плохую работу двигателя или его остановку. После такой мойки диагностика часто выявляет десятки ошибок.

Агрессивные химикаты оставляют кристаллы соли (что вызывает короткое замыкание) и ускоряют старение резиновых уплотнителей и изоляции. Высокое давление воды также может порезать деликатные резиновые компоненты.

Как чистить безопасно

Рекомендованы сухие методы — мягкая щетка, ткань или специальные салфетки для удаления пыли.

Для удаления жира используйте мягкий спрей и минимальное увлажнение.

Обязательно надо защитить полиэтиленовой пленкой ключевые компоненты: аккумулятор, блок предохранителей и электрические разъемы.

Если чистота критическая, лучше обратиться в автомастерскую, где работу выполнят безопаснее.

Стоит помнить, что внешняя чистота двигателя не влияет на его механическую работу. Грязный, но исправный двигатель лучше, чем "стерильный труп" после неудачной мойки. Чистота лишь помогает вовремя обнаружить утечки (масла или жидкостей).

Поэтому важно сосредоточиться на производительности двигателя, а не на его внешнем виде, в частности на выборе правильного моторного масла и соблюдении рекомендаций производителя.