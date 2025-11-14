Вийшов електрокар, який заряджається за 99 секунд

2026 GAC Aion UT Super Фото: GAC

Китай продовжує лідирувати в секторі електромобілів, представивши нову модель GAC Aion UT Super з надзвуковою зарядкою. Це авто, ціною менш як 15 000 євро, повністю заряджається лише за 99 секунд завдяки технології автоматичної заміни акумулятора.

Про це повідомив Lʼautomobiliste.

Реклама

Читайте також:

Секрет швидкості

На відміну від традиційного підключення до мережі, UT Super використовує повністю автоматизований процес: розряджений акумуляторний блок замінюється на заряджений роботизованою рукою лише за 99 секунд.

Водій просто зупиняється на спеціальній платформі, а роботи виконують усю роботу. Ця система подвоює швидкість порівняно з аналогічними концепціями (наприклад, NIO) та може усунути час очікування на зарядних станціях — одну з ключових перешкод для масового впровадження електромобілів.

Автомобіль позиціонується як недороге міське рішення, оснащене надійним літій-залізо-фосфатним (LFP) акумулятором.

Також читайте:

Без якого пристрою не треба купляти електромобіль

Чи задоволені електромобілями їхні власники насправді

ЕЗС для електромобілів стали мішенню для кіберзлочинців

Європейські перспективи

GAC Aion має амбітну стратегію: розгорнути понад 500 станцій заміни акумуляторів до кінця 2025 року. Ця інфраструктура дозволить швидко замінювати стандартизовані блоки, сумісні з різними моделями бренду. Стратегія спрямована на різке скорочення простою транспортних засобів та зменшення заторів на громадських зарядних станціях.

Хоча GAC Aion UT Super наразі доступний лише в Китаї, його концепція привертає значну увагу. Бренд підтвердив намір вивчати партнерства за кордоном.

Потенційний запуск у Європі може демократизувати електромобілі, знизити експлуатаційні витрати та запропонувати надійну, швидку альтернативу традиційним повільним системам заряджання.