Головна Авто Цей електромобіль повністю заряджається за 99 секунд

Цей електромобіль повністю заряджається за 99 секунд

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 15:20
Оновлено: 14:07
Вийшов електрокар, який заряджається за 99 секунд
2026 GAC Aion UT Super Фото: GAC

Китай продовжує лідирувати в секторі електромобілів, представивши нову модель GAC Aion UT Super з надзвуковою зарядкою. Це авто, ціною менш як 15 000 євро, повністю заряджається лише за 99 секунд завдяки технології автоматичної заміни акумулятора.

Про це повідомив Lʼautomobiliste.

Секрет швидкості

На відміну від традиційного підключення до мережі, UT Super використовує повністю автоматизований процес: розряджений акумуляторний блок замінюється на заряджений роботизованою рукою лише за 99 секунд.

Водій просто зупиняється на спеціальній платформі, а роботи виконують усю роботу. Ця система подвоює швидкість порівняно з аналогічними концепціями (наприклад, NIO) та може усунути час очікування на зарядних станціях — одну з ключових перешкод для масового впровадження електромобілів.

Автомобіль позиціонується як недороге міське рішення, оснащене надійним літій-залізо-фосфатним (LFP) акумулятором.

Європейські перспективи

GAC Aion має амбітну стратегію: розгорнути понад 500 станцій заміни акумуляторів до кінця 2025 року. Ця інфраструктура дозволить швидко замінювати стандартизовані блоки, сумісні з різними моделями бренду. Стратегія спрямована на різке скорочення простою транспортних засобів та зменшення заторів на громадських зарядних станціях.

Хоча GAC Aion UT Super наразі доступний лише в Китаї, його концепція привертає значну увагу. Бренд підтвердив намір вивчати партнерства за кордоном.

Потенційний запуск у Європі може демократизувати електромобілі, знизити експлуатаційні витрати та запропонувати надійну, швидку альтернативу традиційним повільним системам заряджання.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
