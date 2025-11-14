Вышел электрокар, который заряжается за 99 секунд

2026 GAC Aion UT Super Фото: GAC

Китай продолжает лидировать в секторе электромобилей, представив новую модель GAC Aion UT Super со сверхзвуковой зарядкой. Это авто, ценой менее 15 000 евро, полностью заряжается всего за 99 секунд благодаря технологии автоматической замены аккумулятора.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

Секрет скорости

В отличие от традиционного подключения к сети, UT Super использует полностью автоматизированный процесс: разряженный аккумуляторный блок заменяется на заряженный роботизированной рукой всего за 99 секунд.

Водитель просто останавливается на специальной платформе, а роботы выполняют всю работу. Эта система удваивает скорость по сравнению с аналогичными концепциями (например, NIO) и может устранить время ожидания на зарядных станциях — одно из ключевых препятствий для массового внедрения электромобилей.

Автомобиль позиционируется как недорогое городское решение, оснащенное надежным литий-железо-фосфатным (LFP) аккумулятором.

Европейские перспективы

GAC Aion имеет амбициозную стратегию: развернуть более 500 станций замены аккумуляторов до конца 2025 года. Эта инфраструктура позволит быстро заменять стандартизированные блоки, совместимые с различными моделями бренда. Стратегия направлена на резкое сокращение простоя транспортных средств и уменьшение пробок на общественных зарядных станциях.

Хотя GAC Aion UT Super пока доступен только в Китае, его концепция привлекает значительное внимание. Бренд подтвердил намерение изучать партнерства за рубежом.

Потенциальный запуск в Европе может демократизировать электромобили, снизить эксплуатационные расходы и предложить надежную, быструю альтернативу традиционным медленным системам зарядки.