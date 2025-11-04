Видео
Дата публикации 4 ноября 2025 15:20
обновлено: 15:55
Как киберпреступники используют зарядные станции для электромобилей
Зарядная станция. Фото: freepik.com

Со стремительным ростом количества электромобилей в Европе возникла новая критическая угроза: кибератаки и онлайн-мошенничество на зарядных станциях. Европейское специализированное министерство кибербезопасности предупреждает, что этот риск, который касается миллионов пользователей, до сих пор недооценен.

Об этом сообщил Automobile Propre.

Мошенничество с QR-кодами

"Квишинг" (сочетание QR-кода и фишинга) является распространенной угрозой. Этот метод предусматривает прикрепление вредоносного QR-кода к общественной зарядной станции, который перенаправляет жертву на поддельный платежный веб-сайт. После ввода информации мошенники могут опустошить банковский счет или заразить смартфон.

Не так давно несколько водителей во Франции стали жертвами такого типа мошенничества. Поэтому никогда не следует сканировать неизвестный QR-код. Лучший подход: начать сеанс зарядки непосредственно с официального приложения оператора и проверить адрес сайта перед любой транзакцией.

Дистанционные атаки

Кроме взлома QR-кодов, некоторые неправильно настроенные ЭЗС можно атаковать дистанционно. Исследователи по кибербезопасности продемонстрировали, как уязвимости позволяют им менять выставление счетов, прерывать зарядку или даже выполнять вредоносный код на станции. Этот опыт доказывает: зарядная станция — прежде всего подключенное устройство, которое необходимо регулярно обновлять и контролировать. Поэтому стоит отдавать приоритет ЭЗС от известных операторов и сообщать о любых аномалиях.

Киберпреступники атакуют и сами сети. В ноябре 2024 года в даркнете была обнаружена крупная утечка данных после взлома нескольких европейских операторов. Было разоблачено более 116 000 записей, включая имена, серийные номера авто и геолокацию. Эта утечка демонстрирует, что кибербезопасность касается всей цепочки: операторов, производителей, менеджеров сетей и пользователей.

Попытки фишинга множатся, принимая форму электронных писем с фальшивыми обещаниями скидок или приложений, имитирующих настоящие устройства. На некоторых заправках бесплатные и незащищенные соединения Wi-Fi также позволяют перехватывать связь.

кибератака авто электрокары кибербезопасность автомобиль преступление електромобиль зарнядная станция фишинг
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
