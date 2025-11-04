Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто ЕЗС для електромобілів стали мішенню для кіберзлочинців

ЕЗС для електромобілів стали мішенню для кіберзлочинців

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 15:20
Оновлено: 13:36
Як кіберзлочинці використовують зарядні станції для електромобілів
Зарядна станція. Фото: freepik.com

Зі стрімким зростанням кількості електромобілів у Європі виникла нова критична загроза: кібератаки та онлайн-шахрайство на зарядних станціях. Європейське спеціалізоване міністерство кібербезпеки попереджає, що цей ризик, який стосується мільйонів користувачів, є досі недооціненим.

Про це повідомив Automobile Propre.

Реклама
Читайте також:

Шахрайство з QR-кодами

"Квішинг" (поєднання QR-коду та фішингу) є поширеною загрозою. Цей метод передбачає прикріплення шкідливого QR-коду до громадської зарядної станції, який перенаправляє жертву на підроблений платіжний вебсайт. Після введення інформації шахраї можуть спустошити банківський рахунок або заразити смартфон.

Нещодавно кілька водіїв у Франції стали жертвами такого типу шахрайства. Тому ніколи не слід сканувати невідомий QR-код. Найкращий підхід: розпочати сеанс зарядки безпосередньо з офіційного додатка оператора та перевірити адресу сайту перед будь-якою транзакцією.

Також читайте:

Як організувати зарядку електромобіля вдома

Прорив у зарядці електромобілів: 80% за 10 хвилин

Де зарядити електромобіль вдома найдешевше

Дистанційні атаки

Окрім злому QR-кодів, деякі неправильно налаштовані ЕЗС можна атакувати дистанційно. Дослідники з кібербезпеки продемонстрували, як вразливості дозволяють їм змінювати виставлення рахунків, переривати зарядку або навіть виконувати шкідливий код на станції. Цей досвід доводить: зарядна станція — насамперед підключений пристрій, який необхідно регулярно оновлювати та контролювати. Тому варто надавати пріоритет ЕЗС від відомих операторів та повідомляти про будь-які аномалії.

Кіберзлочинці атакують й самі мережі. У листопаді 2024 року в даркнеті був виявлений великий витік даних після зламу кількох європейських операторів. Було викрито понад 116 000 записів, включаючи імена, серійні номери авто та геолокацію. Цей витік демонструє, що кібербезпека стосується всього ланцюжка: операторів, виробників, менеджерів мереж і користувачів.

Спроби фішингу множаться, приймаючи форму електронних листів з фальшивими обіцянками знижок або додатків, що імітують справжні пристрої. На деяких заправках безкоштовні та незахищені з’єднання Wi-Fi також дозволяють перехоплювати зв’язок.

кібератака авто електрокари кібербезпека автомобіль злочин електромобіль зарядна станція фішинг
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації