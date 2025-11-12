Видео
Видео

Без какого устройства не надо покупать электромобиль

Дата публикации 12 ноября 2025 20:40
обновлено: 19:10
Покупать электромобиль без этого устройства не стоит
Электромобиль зимой. Фото: midwestrenew.org

При покупке электромобиля решающим фактором становится наличие одной опции. Водители должны проверить, оснащен ли выбранный электрокар тепловым насосом, ведь его отсутствие может значительно ухудшить эксплуатацию транспортного средства.

Об этом написал Interia.

Как работает тепловой насос

Обогрев салона в электромобилях зимой является вызовом, поскольку электродвигатель генерирует минимум тепла, а вся энергия должна поступать от аккумулятора. Если автомобиль оснащен только классическим электрическим обогревателем PTC, прямое преобразование энергии в тепло приводит к критическому сокращению запаса хода — зимой он может упасть на 30-40%.

Тепловой насос функционирует как реверсивная система кондиционирования: он не создает тепло, а переносит его из окружающей среды (наружного воздуха, привода или аккумулятора) в салон.

Система состоит из испарителя, компрессора, конденсатора и расширительного клапана. В испарителе хладагент поглощает тепло, в компрессоре сжимается и нагревается, а в конденсаторе высвобождает эту энергию в систему обогрева.

Эффективность и преимущества

Главное преимущество теплового насоса — энергоэффективность. Он может извлекать до 2-3 кВт-ч тепла из 1 кВт-ч электроэнергии, что делает его в 2-3 раза эффективнее стандартного PTC-обогревателя.

На практике тепловой насос увеличивает зимний запас хода на 10-20% (часто это 30-50 дополнительных километров) по сравнению с электромобилями без него, минимизируя потери от подогрева салона, сидений и руля.

Кроме того, современные системы терморегуляции используют тепловой насос для поддержания оптимальной температуры аккумулятора, что улучшает его производительность, продлевает срок службы и сокращает время зарядки

Какие ограничения

Эффективность теплового насоса снижается при температурах ниже -10 °C, так как в воздухе остается мало тепловой энергии. В экстремальных условиях для поддержания обогрева дополнительно включается PTC-элемент.

Однако большую часть года тепловой насос работает эффективно, устраняя необходимость выбирать между комфортом в салоне и запасом хода.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
