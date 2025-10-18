Названы худшие недостатки электромобилей

Электромобили. Фото: freepik.com

За последние несколько лет британский автоэксперт Люк Чиллингсворт сидел за рулем десятков совершенно новых электромобилей от производителей со всего мира: от BYD Atto 3 и Renault 4 до Kia EV9, MG и Volkswagen. Все эти новые модели имеют одну общую черту, которая очень не нравится водителям.

Об этом написал Express.

Системы помощи

Система удержания полосы движения на бумаге выглядит идеально: плавно возвращает авто в полосу, если вы случайно съехали. И надо признать, некоторые производители делают это филигранно, с едва ощутимыми коррекциями, которые почти незаметны.

Но чаще кажется, что невидимый, но очень настойчивый призрак протянул руку, схватил руль и дернул его вместо водителя. Это невероятно раздражает и создает ощущение, будто потерян контроль над машиной.

К этому добавляется интеллектуальная помощь при управлении скоростью (ISA). Она отображает текущее ограничение скорости, что полезно на незнакомых дорогах. Но случалось не раз, когда машина сообщала неверные данные, например, показывая 50 км/ч вместо 30 км/ч.

Так как водители склонны слепо доверять технологиям, существует реальный риск, что они начнут игнорировать дорожные знаки, руководствуясь только данными на экране. Это может привести к накоплению штрафов и снижению реального внимания к дорожной ситуации.

Надоедливый писк

Системы мониторинга внимания водителя становятся тотально популярными, несмотря на то, что их откровенно не воспринимает большинство пользователей. Каждый, с кем разговаривал Чиллингсворт, жалуется на то, насколько раздражающими являются эти устройства.

Водители вынуждены постоянно слушать громкие, надоедливые звуковые сигналы, которые включаются каждый раз, когда автомобилист отводит взгляд от дороги — даже для того, чтобы взглянуть в зеркало или на дорожный знак.

Парадокс заключается в том, что эти системы, призванные повышать безопасность, делают прямо противоположное. Сигналы настолько неприятны, что вместо того, чтобы смотреть на дорогу, водитель начинает безумно суетиться по приборной панели, пытаясь найти кнопку отключения.