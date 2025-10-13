Подержанный электромобиль или новый: что лучше

Продажа электрокаров с пробегом. Фото: bloomberg.com

Торговец автомобилями из Сан-Хосе вызвал резонанс, опубликовав видео, в котором назвал покупку нового электромобиля, в частности Tesla Model 3 Performance, финансово неразумным решением. Главная причина — быстрая амортизация электрокаров.

Об этом сообщил InsideEVs.

Быстрое обесценивание

В своей заметке в TikTok, опубликованной автосалоном из Южной Калифорнии, продавец отметил, что электромобили обесцениваются значительно быстрее, чем среднестатистические машины. Его совет потребителям однозначен: "Не покупайте новый электромобиль, лучше берите подержанный".

Продавец привел пример Tesla Model 3 Performance, которая стоит 55 000 долларов. Однако он спрашивает: "Купили бы вы этот автомобиль, если бы знали, что он будет стоить на 40% меньше в течение первого года?"

Это явление, по его словам, касается не только Tesla. Он привел пример Lucid Air Grand Touring, который менее чем за два года стоит примерно вдвое меньше стартовых 100 000 долларов.

Главные преимущества

Продавец признает, что преимущества экономии средств от покупки нового электромобиля, такие как налоговые скидки или бесплатная зарядка, могут казаться привлекательными. Однако он утверждает, что эти выгоды не компенсируют скорость амортизации.

"Я думаю, что все бесплатные вещи, которые дает производитель, — это мелочи по сравнению с амортизацией, которую владелец получит в течение первых нескольких лет", — отмечает он.

Поэтому продавец переходит к своему ключевому предложению: покупка подержанного электромобиля.

"Должен признать, что за примерно 30 000 долларов иметь автомобиль, который может разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за три секунды, — это достаточно выгодная сделка", — утверждает он, имея в виду подержанную Tesla.

Хотя единой четкой средней нормы амортизации для новых авто не существует, есть общепринятые оценки: