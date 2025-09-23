Видео
Главная Авто Почему владельцы электромобилей Tesla пересаживаются на дизель

Почему владельцы электромобилей Tesla пересаживаются на дизель

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 15:20
Зачем владельцы электромобилей Tesla пересаживаются на дизель
Tesla Фото: caranddriver.com

В последние годы электромобили воспринимались как безоговорочное будущее автоиндустрии. Однако, новое исследование свидетельствует о другом тренде: значительная часть владельцев Tesla отказывается от электромобилей, а некоторые даже возвращаются к дизельным двигателям.

Об этом написал Autodosug.

Падение лояльности

Согласно исследованию, опубликованному S&P Global, лояльность к бренду Tesla в США резко упала. Во втором квартале 2025 года только 58,1% владельцев Tesla приобрели новый электромобиль той же марки, что на 9,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Это падение является частью более широкой тенденции, которая показывает, что потребители все чаще рассматривают альтернативы электрокарам.

Наиболее популярным выбором среди тех, кто отказался от электромобиля, являются гибридные авто, на которые перешли 28,2% водителей. Это логичный шаг, так как гибриды сочетают экономичность с гибкостью, что помогает решить проблемы запаса хода и зарядки, присущие электрокарам.

Неожиданный выбор

Самой удивительной является статистика, что 2,9% бывших владельцев Tesla выбрали дизельные автомобили. Этот шаг кажется парадоксальным: перейти от высокотехнологичного электромобиля с нулевыми выбросами к двигателю, который ассоциируется с загрязнением воздуха.

Некоторые из этих водителей пересели на Chevrolet или Ford. Например, среди бывших владельцев Tesla, которые купили Chevrolet, 8% выбрали дизельные модели. В случае с Ford, дизельные автомобили выбрали 5% покупателей. Хотя эти цифры кажутся небольшими, они являются знаковыми.

Один из самых ярких примеров разочарования — эксперимент, когда владельцы переоборудуют свои Tesla под дизель. Например, на YouTube-канале Rich Rebuilds было показано, как в Tesla Model 3 установили дизельный двигатель Cummins.

Почему происходит миграция

  • Старение модельного ряда. В течение многих лет Tesla не обновляла свои основные модели. Ограниченный выбор и отсутствие существенных инноваций могут снижать интерес к бренду.
  • Экономические факторы. Окончание налогового кредита в 7500 долларов в США и рост цен на электромобили делают их менее привлекательными для многих покупателей.
  • Инфраструктурные проблемы. Несмотря на расширение сети зарядных станций, проблемы с их доступностью и скоростью зарядки остаются главным беспокойством.
  • Надежность и качество. Некоторые владельцы Tesla жалуются на проблемы с качеством сборки, программным обеспечением и надежностью. В частности, речь идет о сбоях в работе системы автопилота, проблемах с тормозами и несоответствии реального запаса хода заявленному.

Tesla авто электрокары исследование автомобиль електромобиль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
