Навіщо власники електромобілів Tesla пересідають на дизель

Чому власники електромобілів Tesla пересідають на дизель
Останніми роками електромобілі сприймалися як беззаперечне майбутнє автоіндустрії. Проте нове дослідження свідчить про інший тренд: значна частина власників Tesla відмовляється від електромобілів, а дехто навіть повертається до дизельних двигунів.
Про це написав Autodosug.
Падіння лояльності
Згідно з дослідженням, опублікованим S&P Global, лояльність до бренду Tesla у США різко впала. У другому кварталі 2025 року лише 58,1% власників Tesla придбали новий електромобіль тієї ж марки, що на 9,4% менше порівняно з минулим роком. Це падіння є частиною ширшої тенденції, яка показує, що споживачі дедалі частіше розглядають альтернативи електрокарам.
Найбільш популярним вибором серед тих, хто відмовився від електромобіля, є гібридні авто, на які перейшли 28,2% водіїв. Це логічний крок, позаяк гібриди поєднують економічність з гнучкістю, що допомагає розвʼязати проблеми запасу ходу та зарядки, властиві електрокарам.
Також читайте:
Чи подовжать пільги для електромобілів в Україні
Toyota показала свій найдорожчий електромобіль
Чому не варто купувати вживаний електрокар Tesla
Несподіваний вибір
Найдивовижнішою є статистика, що 2,9% колишніх власників Tesla обрали дизельні автомобілі. Цей крок здається парадоксальним: перейти від високотехнологічного електромобіля з нульовими викидами до двигуна, який асоціюється з забрудненням повітря.
Деякі з цих водіїв пересіли на Chevrolet або Ford. Наприклад, серед колишніх власників Tesla, які купили Chevrolet, 8% обрали дизельні моделі. У випадку з Ford, дизельні автомобілі обрали 5% покупців. Хоча ці цифри здаються невеликими, вони є знаковими.
Один з найяскравіших прикладів розчарування — експеримент, коли власники переобладнують свої Tesla під дизель. Наприклад, на YouTube-каналі Rich Rebuilds було показано, як у Tesla Model 3 встановили дизельний двигун Cummins.
Чому відбувається міграція
- Старіння модельного ряду. Протягом багатьох років Tesla не оновлювала свої основні моделі. Обмежений вибір та відсутність суттєвих інновацій можуть знижувати інтерес до бренду.
- Економічні фактори. Закінчення податкового кредиту у 7500 доларів у США та зростання цін на електромобілі роблять їх менш привабливими для багатьох покупців.
- Інфраструктурні проблеми. Попри розширення мережі зарядних станцій, проблеми з їхньою доступністю та швидкістю зарядки залишаються головним занепокоєнням.
- Надійність та якість. Деякі власники Tesla скаржаться на проблеми з якістю збірки, програмним забезпеченням та надійністю. Зокрема, йдеться про збої в роботі системи автопілота, проблеми з гальмами та невідповідність реального запасу ходу заявленому.
Читайте Новини.LIVE!