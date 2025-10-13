Відео
Головна Авто Чому краще купувати вживаний електромобіль

Чому краще купувати вживаний електромобіль

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 20:40
Вживаний електромобіль або новий: що краще
Продаж електрокарів з пробігом. Фото: bloomberg.com

Торговець автомобілями з Сан-Хосе викликав резонанс, опублікувавши відео, в якому назвав купівлю нового електромобіля, зокрема Tesla Model 3 Performance, фінансово нерозумним рішенням. Головна причина — швидка амортизація електрокарів.

Про це повідомив InsideEVs.

Читайте також:

Швидке знецінення

У своєму дописі в TikTok, опублікованому автосалоном з Південної Каліфорнії, продавець наголосив, що електромобілі знецінюються значно швидше, ніж середньостатистичні машини. Його порада споживачам однозначна: "Не купуйте новий електромобіль, краще беріть вживаний".

Продавець навів приклад Tesla Model 3 Performance, яка коштує 55 000 доларів. Однак він запитує: "Чи купили б ви цей автомобіль, якби знали, що він коштуватиме на 40% менше протягом першого року?"

Це явище, за його словами, стосується не лише Tesla. Він навів приклад Lucid Air Grand Touring, який менш як за два роки коштує приблизно вдвічі менше стартових 100 000 доларів.

Також читайте:

Які проблеми у водіїв електромобілів восени

Гібриди, електрокари та ДВЗ: що дорожче в обслуговуванні

Чому власники електромобілів Tesla пересідають на дизель

Головні переваги

Продавець визнає, що переваги економії коштів від купівлі нового електромобіля, такі як податкові знижки чи безкоштовна зарядка, можуть здаватися привабливими. Проте він стверджує, що ці вигоди не компенсують швидкість амортизації.

"Я думаю, що всі безкоштовні речі, які дає виробник,— це дрібниці порівняно з амортизацією, яку власник отримає протягом перших кількох років", — зазначає він.

Відтак продавець переходить до своєї ключової пропозиції: купівля вживаного електромобіля.

"Мушу визнати, що за приблизно 30 000 доларів мати автомобіль, який може розганятися від 0 до 100 км/год менш як за три секунди, — це досить вигідна угода", — стверджує він, маючи на увазі вживану Tesla.

Хоча єдиної чіткої середньої норми амортизації для нових авто не існує, є загальноприйняті оцінки:

  • За даними Experian, нові автомобілі втрачають в середньому 16% вартості протягом першого року та ще 12% протягом другого року. До кінця п'ятого року нові транспортні засоби зберігають лише 45% своєї початкової вартості.
  • Багато експертів сходяться на думці, що електромобілі, як правило, мають вищу норму знецінення. Звіт iSeeCars показав, що електрокари можуть знецінюватися майже на 60% протягом перших п'яти років володіння.

Tesla авто електрокари автомобіль продаж авто електромобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
