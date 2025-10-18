Названі найгірші вади електромобілів

Електромобілі. Фото: freepik.com

За останні кілька років британський автоексперт Люк Чіллінгсворт сидів за кермом десятків абсолютно нових електромобілів від виробників з усього світу: від BYD Atto 3 та Renault 4 до Kia EV9, MG і Volkswagen. Всі ці нові моделі мають одну спільну рису, яка дуже не подобається водіям.

Про це написав Express.

Системи допомоги

Система утримання смуги руху на папері виглядає ідеально: плавно повертає авто у смугу, якщо ви випадково з'їхали. І треба визнати, деякі виробники роблять це філігранно, з ледь відчутними корекціями, які майже непомітні.

Але частіше здається, що невидимий, але дуже наполегливий привид простягнув руку, схопив кермо та смикнув його замість водія. Це неймовірно дратує та створює відчуття, наче втрачено контроль над машиною.

До цього додається інтелектуальна допомога при керуванні швидкістю (ISA). Вона відображає поточне обмеження швидкості, що корисно на незнайомих дорогах. Але траплялося не раз, коли машина повідомляла невірні дані, наприклад, показуючи 50 км/год замість 30 км/год.

Позаяк водії схильні сліпо довіряти технологіям, існує реальний ризик, що вони почнуть ігнорувати дорожні знаки, керуючись лише даними на екрані. Це може призвести до накопичення штрафів та зниження реальної уваги до дорожньої ситуації.

Надокучливий писк

Системи моніторингу уваги водія стають тотально популярними, попри те, що їх відверто не сприймає більшість користувачів. Кожен, з ким розмовляв Чіллінгсворт, скаржиться на те, наскільки дратівливими є ці пристрої.

Водії змушені постійно слухати гучні, надокучливі звукові сигнали, які вмикаються щоразу, коли автомобіліст відводить погляд від дороги — навіть для того, щоб глянути в дзеркало чи на дорожній знак.

Парадокс полягає в тому, що ці системи, покликані підвищувати безпеку, роблять прямо протилежне. Сигнали настільки неприємні, що замість того, щоб дивитися на дорогу, водій починає шалено метушитися по приладовій панелі, намагаючись знайти кнопку вимкнення.