Як Україна випереджає Польщу по електромобілях

Україна має 4,5 електромобіля на 1000 населення, що є вищим показником, ніж у сусідніх Польщі (2,6) та Болгарії (2,8), та майже дорівнює Угорщині (4,6). Такий розрив має своє пояснення, яке повʼязане з пільговими умовами імпорту вживаних електрокарів.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Регіональне лідерство

Лідерство забезпечують переважно Київ (12,3 електрокарів на 1 000 мешканців) та Львівська область (10,2). Столиця випереджає інші регіони завдяки найвищій купівельній спроможності. Львівщина та інші західні області (Тернопільська, Волинська, Рівненська) виграють від близькості до ЄС, що стимулює імпорт вживаних електромобілів.

Ці регіони мають показники, що втричі перевищують середній по країні, а Київ за електрифікацією вже може навіть конкурувати з деякими європейськими містами.

На противагу, східні та південні регіони значно відстають, особливо ті, що постраждали від бойових дій (Херсонська — 0,3, Донецька — 0,2, Луганська — 0,1).

Інфографіка: eauto.org.ua

Загальна картина

Попри те, що Україна випереджає Польщу, 4,5 електрокарів на 1 000 осіб — це скромний показник порівняно з європейськими лідерами (наприклад, Норвегія має понад 160). Загальна частка електромобілів в автопарку України становить лише 1,6%, що свідчить про те, що цей ринок лише починає свій розвиток, а високі показники в окремих регіонах створюють нерівномірну картину.

Різниця у розвитку ринків електромобілів в Україні та Польщі переважно обумовлена нульовим митним оформленням.

Україна застосовує максимальне зниження податкового навантаження під час ввезення як нових, так і вживаних електромобілів, що робить їх на 20-35% дешевшими. Відсутність податку на додану вартість є головною економією. Якщо електромобілі ввозяться з ЄС, то ввізне мито становить 0%. Сплачується лише символічний акцизний податок — 1 євро за 1 кВт/год місткості батареї. Таким чином ці пільги стимулюють масовий імпорт вживаних електрокарів та забезпечують цінову перевагу.

Польща як член ЄС не може скасувати ключові податки під час ввезення з-за меж союзу, але пропонує субсидії та пільги на користування. Податок на додану вартість 23% та ввізне мито сплачуються на загальних підставах при імпорті з-за меж ЄС. В Польщі діє державна програми Mój Elektryk, яка надає пряму фінансову допомогу (до 6 000 євро) на купівлю нових електромобілів. Також власники електрокарів звільняються від щорічного податку на власність на перші 5 років або отримують значні знижки. В результаті високі податки на імпорт вживаних авто стримують масовий ринок, а основний стимул зосереджений на підтримці купівлі нових електрокарів.