Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Навіщо на нові електрокари ставлять застарілі барабанні гальма

Навіщо на нові електрокари ставлять застарілі барабанні гальма

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 15:20
Чому на нові електрокари ставлять застарілі барабанні гальм
Механік встановлює барабанні гальма. Фото: hotrod.com

Ера електромобілів принесла з собою не лише революцію в приводних технологіях, а й несподіване переосмислення, здавалося б, застарілих компонентів. Одним з таких є барабанне гальмо, яке сьогодні переживає ренесанс й дедалі частіше з'являється на задній осі сучасних електрокарів поруч із звичними дисковими гальмами спереду.

Про це написав Autogid.

Реклама
Читайте також:

Ефективність та екологія

Традиційно дискові гальма вважалися золотим стандартом. Їхня відкрита конструкція забезпечує чудове відведення тепла та стабільне гальмування навіть за високих швидкостей та навантажень. Проте для електромобілів, де пріоритети змістилися, у барабанних систем виявилася низка критичних переваг.

  • Боротьба з гальмівним пилом. Це ключова причина повернення. Під час фрикційного гальмування утворюються дрібні, шкідливі для довкілля та здоров'я людини частинки. Закрита конструкція барабана ефективно утримує цей пил усередині механізму, запобігаючи його викиду в атмосферу. Деякі виробники, наприклад Stellantis, йдуть далі, застосовуючи спеціальні покриття або розробляючи системи, які періодично збирають або очищають накопичений пил.
  • Досконала роль. Навантаження на фрикційну гальмівну систему в електрокарах мінімальне. Основне уповільнення забезпечує рекуперація енергії (перетворення кінетичної енергії на електричну), а традиційні гальма використовуються лише для повної зупинки або в екстрених ситуаціях. Барабанні гальма бездоганно справляються з цією допоміжною роллю, не погіршуючи безпеку, попри стереотипи.

Також читайте:

Mercedes розробив вічні гальма, які не потрібно міняти

Як часто потрібно міняти гальмівні колодки та диски на авто

Як подовжити термін служби гальм в автомобілі

Адаптація технологій

Повернення барабанних гальм — це яскравий приклад того, як автомобільна індустрія переглядає старі, відпрацьовані технології та адаптує їх до нових екологічних стандартів та технологічних реалій.

У сучасній розробці автомобілів фокус змістився не лише на динаміку та запас ходу, а й на екологічну ефективність кожного компонента. Барабанні гальма, що мають недолік у вигляді гіршого охолодження, перетворилися на перевагу, ставши ефективним фільтром для небезпечних мікрочастинок.

авто електрокари технології автомобіль електромобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації