Чому на нові електрокари ставлять застарілі барабанні гальм

Ера електромобілів принесла з собою не лише революцію в приводних технологіях, а й несподіване переосмислення, здавалося б, застарілих компонентів. Одним з таких є барабанне гальмо, яке сьогодні переживає ренесанс й дедалі частіше з'являється на задній осі сучасних електрокарів поруч із звичними дисковими гальмами спереду.

Ефективність та екологія

Традиційно дискові гальма вважалися золотим стандартом. Їхня відкрита конструкція забезпечує чудове відведення тепла та стабільне гальмування навіть за високих швидкостей та навантажень. Проте для електромобілів, де пріоритети змістилися, у барабанних систем виявилася низка критичних переваг.

Це ключова причина повернення. Під час фрикційного гальмування утворюються дрібні, шкідливі для довкілля та здоров'я людини частинки. Закрита конструкція барабана ефективно утримує цей пил усередині механізму, запобігаючи його викиду в атмосферу. Деякі виробники, наприклад Stellantis, йдуть далі, застосовуючи спеціальні покриття або розробляючи системи, які періодично збирають або очищають накопичений пил. Досконала роль. Навантаження на фрикційну гальмівну систему в електрокарах мінімальне. Основне уповільнення забезпечує рекуперація енергії (перетворення кінетичної енергії на електричну), а традиційні гальма використовуються лише для повної зупинки або в екстрених ситуаціях. Барабанні гальма бездоганно справляються з цією допоміжною роллю, не погіршуючи безпеку, попри стереотипи.

Адаптація технологій

Повернення барабанних гальм — це яскравий приклад того, як автомобільна індустрія переглядає старі, відпрацьовані технології та адаптує їх до нових екологічних стандартів та технологічних реалій.

У сучасній розробці автомобілів фокус змістився не лише на динаміку та запас ходу, а й на екологічну ефективність кожного компонента. Барабанні гальма, що мають недолік у вигляді гіршого охолодження, перетворилися на перевагу, ставши ефективним фільтром для небезпечних мікрочастинок.