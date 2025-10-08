Видео
Авто

Армия
Зачем на новые электрокары ставят устаревшие барабанные тормоза

Зачем на новые электрокары ставят устаревшие барабанные тормоза

Дата публикации 8 октября 2025 15:20
Почему на новые электрокары ставят устаревшие барабанные тормоза
Механик устанавливает барабанные тормоза. Фото: hotrod.com

Эра электромобилей принесла с собой не только революцию в приводных технологиях, но и неожиданное переосмысление, казалось бы, устаревших компонентов. Одним из таких является барабанный тормоз, который сегодня переживает ренессанс и все чаще появляется на задней оси современных электрокаров рядом с привычными дисковыми тормозами спереди.

Об этом написал Autogid.

Эффективность и экология

Традиционно дисковые тормоза считались золотым стандартом. Их открытая конструкция обеспечивает отличный отвод тепла и стабильное торможение даже при высоких скоростях и нагрузках. Однако для электромобилей, где приоритеты сместились, у барабанных систем оказался ряд критических преимуществ.

  • Борьба с тормозной пылью. Это ключевая причина возврата. При фрикционном торможении образуются мелкие, вредные для окружающей среды и здоровья человека частицы. Закрытая конструкция барабана эффективно удерживает эту пыль внутри механизма, предотвращая ее выброс в атмосферу. Некоторые производители, например Stellantis, идут дальше, применяя специальные покрытия или разрабатывая системы, которые периодически собирают или очищают накопленную пыль.
  • Совершенная роль. Нагрузка на фрикционную тормозную систему в электрокарах минимальна. Основное замедление обеспечивает рекуперация энергии (преобразование кинетической энергии в электрическую), а традиционные тормоза используются только для полной остановки или в экстренных ситуациях. Барабанные тормоза безупречно справляются с этой вспомогательной ролью, не ухудшая безопасность, несмотря на стереотипы.

Адаптация технологий

Возвращение барабанных тормозов — это яркий пример того, как автомобильная индустрия пересматривает старые, отработанные технологии и адаптирует их к новым экологическим стандартам и технологическим реалиям.

В современной разработке автомобилей фокус сместился не только на динамику и запас хода, но и на экологическую эффективность каждого компонента. Барабанные тормоза, имеющие недостаток в виде худшего охлаждения, превратились в преимущество, став эффективным фильтром для опасных микрочастиц.

авто электрокары технологии автомобиль електромобиль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
