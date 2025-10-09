Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чому електрокари витісняють дизель в Україні

Чому електрокари витісняють дизель в Україні

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 15:20
Як електрокари витісняють дизель в Україні
Електромобіль. Фото: freepik.com

Хоча бензинові та дизельні автомобілі зберігають загальне лідерство в Україні, їх активно витісняють електромобілі та гібриди. У вересні ці зміни проявилися по-різному на трьох ключових сегментах ринку: нових авто, імпорті вживаних машин та внутрішніх перепродажах.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Реклама
Читайте також:

Тріумф електрики

У сегменті нових легковиків відбулася історична подія. Машини на електричній тязі вперше здобули абсолютне лідерство з часткою 33,9%, показавши феноменальне зростання (+5,9%). Це зумовлено як агресивною експансією китайських виробників, так і наближенням терміну повернення ПДВ на розмитнення електромобілів.

Натомість частка бензинових авто (31,3%) та гібридів (20,2%) зменшилася. Дизель зазнав найбільшого падіння, опустившись до 14,3% (-2,6%).

Розподіл ринку за типом силових установок — нові авто
Інфографіка: eauto.org.ua

Драйвер електрифікації

Імпорт вживаних машин є головним рушієм змін паливної картини країни. Частка бензинових авто, хоч і залишається найбільшою (44,1%), значно впала (-3,4%).

Популярність електромобілів різко зросла, сягнувши абсолютного максимуму 28,5% (+2,9%). Дизель стабілізувався на рівні 19,1%.

Розподіл ринку за типом силових установок — імпортовані вживані авто
Інфографіка: eauto.org.ua

Також читайте:

Гібриди, електрокари та ДВЗ: що дорожче в обслуговуванні

Чи варто купити електромобіль з пробігом

Які проблеми у водіїв електромобілів восени

Консерватизм та ГБО

Внутрішній ринок перепродажів вживаних автомобілів є найбільш консервативним. Бензин тут утримує стабільне лідерство з часткою 43%, а дизель посідає друге місце (28,5%).

Найпомітніші зміни відбуваються на користь альтернативних видів палива: ГБО демонструє повільне, але впевнене зростання (21,2%), а частка електромобілів зросла до 4,9%.

Розподіл ринку за типом силових установок — перепродаж авто на внутрішньому ринку
Інфографіка: eauto.org.ua

Ажіотаж з чітким терміном дії

Стрімке зростання електромобілів, особливо в імпорті, має чітко окреслений термін. З 1 січня 2026 року очікується повернення ПДВ на розмитнення, що підвищить кінцеву вартість цих авто мінімум на 20%.

Вересневі рекорди свідчать про реакцію ринку на майбутнє подорожчання. Покупці та імпортери прагнуть скористатися останнім вікном можливостей, поки завезення електромобілів залишається максимально вигідним. Цей фактор диктує динаміку ринку в останньому кварталі поточного року.

авто Україна електрокари автомобіль електромобіль вживані авто статистика
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації