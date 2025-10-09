Як електрокари витісняють дизель в Україні

Електромобіль. Фото: freepik.com

Хоча бензинові та дизельні автомобілі зберігають загальне лідерство в Україні, їх активно витісняють електромобілі та гібриди. У вересні ці зміни проявилися по-різному на трьох ключових сегментах ринку: нових авто, імпорті вживаних машин та внутрішніх перепродажах.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Реклама

Читайте також:

Тріумф електрики

У сегменті нових легковиків відбулася історична подія. Машини на електричній тязі вперше здобули абсолютне лідерство з часткою 33,9%, показавши феноменальне зростання (+5,9%). Це зумовлено як агресивною експансією китайських виробників, так і наближенням терміну повернення ПДВ на розмитнення електромобілів.

Натомість частка бензинових авто (31,3%) та гібридів (20,2%) зменшилася. Дизель зазнав найбільшого падіння, опустившись до 14,3% (-2,6%).

Інфографіка: eauto.org.ua

Драйвер електрифікації

Імпорт вживаних машин є головним рушієм змін паливної картини країни. Частка бензинових авто, хоч і залишається найбільшою (44,1%), значно впала (-3,4%).

Популярність електромобілів різко зросла, сягнувши абсолютного максимуму 28,5% (+2,9%). Дизель стабілізувався на рівні 19,1%.

Інфографіка: eauto.org.ua

Також читайте:

Гібриди, електрокари та ДВЗ: що дорожче в обслуговуванні

Чи варто купити електромобіль з пробігом

Які проблеми у водіїв електромобілів восени

Консерватизм та ГБО

Внутрішній ринок перепродажів вживаних автомобілів є найбільш консервативним. Бензин тут утримує стабільне лідерство з часткою 43%, а дизель посідає друге місце (28,5%).

Найпомітніші зміни відбуваються на користь альтернативних видів палива: ГБО демонструє повільне, але впевнене зростання (21,2%), а частка електромобілів зросла до 4,9%.

Інфографіка: eauto.org.ua

Ажіотаж з чітким терміном дії

Стрімке зростання електромобілів, особливо в імпорті, має чітко окреслений термін. З 1 січня 2026 року очікується повернення ПДВ на розмитнення, що підвищить кінцеву вартість цих авто мінімум на 20%.

Вересневі рекорди свідчать про реакцію ринку на майбутнє подорожчання. Покупці та імпортери прагнуть скористатися останнім вікном можливостей, поки завезення електромобілів залишається максимально вигідним. Цей фактор диктує динаміку ринку в останньому кварталі поточного року.