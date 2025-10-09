Как электрокары вытесняют дизель в Украине

Почему электрокары вытесняют дизель в Украине
Хотя бензиновые и дизельные автомобили сохраняют общее лидерство в Украине, их активно вытесняют электромобили и гибриды. В сентябре эти изменения проявились по-разному на трех ключевых сегментах рынка: новых авто, импорте подержанных машин и внутренних перепродажах.
Об этом сообщил Институт исследований авторынка.
Триумф электричества
В сегменте новых легковушек произошло историческое событие. Машины на электрической тяге впервые получили абсолютное лидерство с долей 33,9%, показав феноменальный рост (+5,9%). Это обусловлено как агрессивной экспансией китайских производителей, так и приближением срока возврата НДС на растаможку электромобилей.
Зато доля бензиновых авто (31,3%) и гибридов (20,2%) уменьшилась. Дизель претерпел наибольшее падение, опустившись до 14,3% (-2,6%).
Драйвер электрификации
Импорт подержанных машин является главным двигателем изменений топливной картины страны. Доля бензиновых авто, хоть и остается самой большой (44,1%), значительно упала (-3,4%).
Популярность электромобилей резко возросла, достигнув абсолютного максимума 28,5% (+2,9%). Дизель стабилизировался на уровне 19,1%.
Консерватизм и ГБО
Внутренний рынок перепродаж подержанных автомобилей является наиболее консервативным. Бензин здесь удерживает стабильное лидерство с долей 43%, а дизель занимает второе место (28,5%).
Самые заметные изменения происходят в пользу альтернативных видов топлива: ГБО демонстрирует медленный, но уверенный рост (21,2%), а доля электромобилей выросла до 4,9%.
Ажиотаж с четким сроком действия
Стремительный рост электромобилей, особенно в импорте, имеет четко очерченный срок. С 1 января 2026 года ожидается возврат НДС на растаможку, что повысит конечную стоимость этих авто минимум на 20%.
Сентябрьские рекорды свидетельствуют о реакции рынка на предстоящее подорожание. Покупатели и импортеры стремятся воспользоваться последним окном возможностей, пока ввоз электромобилей остается максимально выгодным. Этот фактор диктует динамику рынка в последнем квартале текущего года.
