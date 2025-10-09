Видео
Дата публикации 9 октября 2025 15:20
Как электрокары вытесняют дизель в Украине
Электромобиль. Фото: freepik.com

Хотя бензиновые и дизельные автомобили сохраняют общее лидерство в Украине, их активно вытесняют электромобили и гибриды. В сентябре эти изменения проявились по-разному на трех ключевых сегментах рынка: новых авто, импорте подержанных машин и внутренних перепродажах.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

Триумф электричества

В сегменте новых легковушек произошло историческое событие. Машины на электрической тяге впервые получили абсолютное лидерство с долей 33,9%, показав феноменальный рост (+5,9%). Это обусловлено как агрессивной экспансией китайских производителей, так и приближением срока возврата НДС на растаможку электромобилей.

Зато доля бензиновых авто (31,3%) и гибридов (20,2%) уменьшилась. Дизель претерпел наибольшее падение, опустившись до 14,3% (-2,6%).

Розподіл ринку за типом силових установок — нові авто
Инфографика: eauto.org.ua

Драйвер электрификации

Импорт подержанных машин является главным двигателем изменений топливной картины страны. Доля бензиновых авто, хоть и остается самой большой (44,1%), значительно упала (-3,4%).

Популярность электромобилей резко возросла, достигнув абсолютного максимума 28,5% (+2,9%). Дизель стабилизировался на уровне 19,1%.

Розподіл ринку за типом силових установок — імпортовані вживані авто
Инфографика: eauto.org.ua

Гибриды, электрокары и ДВС: что дороже в обслуживании

Стоит ли купить электромобиль с пробегом

Какие проблемы у водителей электромобилей осенью

Консерватизм и ГБО

Внутренний рынок перепродаж подержанных автомобилей является наиболее консервативным. Бензин здесь удерживает стабильное лидерство с долей 43%, а дизель занимает второе место (28,5%).

Самые заметные изменения происходят в пользу альтернативных видов топлива: ГБО демонстрирует медленный, но уверенный рост (21,2%), а доля электромобилей выросла до 4,9%.

Розподіл ринку за типом силових установок — перепродаж авто на внутрішньому ринку
Инфографика: eauto.org.ua

Ажиотаж с четким сроком действия

Стремительный рост электромобилей, особенно в импорте, имеет четко очерченный срок. С 1 января 2026 года ожидается возврат НДС на растаможку, что повысит конечную стоимость этих авто минимум на 20%.

Сентябрьские рекорды свидетельствуют о реакции рынка на предстоящее подорожание. Покупатели и импортеры стремятся воспользоваться последним окном возможностей, пока ввоз электромобилей остается максимально выгодным. Этот фактор диктует динамику рынка в последнем квартале текущего года.

авто Украина электрокары автомобиль подержанные авто статистика
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
