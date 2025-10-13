Как Украина опережает Польшу по электромобилям

Почему Украина опережает Польшу по электромобилям
В Украине 4,5 электромобиля на 1 000 населения, что является более высоким показателем, чем в соседних Польше (2,6) и Болгарии (2,8), и почти равно Венгрии (4,6). Такой разрыв имеет свое объяснение, которое связано со льготными условиями импорта подержанных электрокаров.
Об этом сообщил Институт исследований авторынка.
Региональное лидерство
Лидерство обеспечивают преимущественно Киев (12,3 электрокаров на 1 000 жителей) и Львовская область (10,2). Столица опережает другие регионы благодаря высокой покупательной способности. Львовщина и другие западные области (Тернопольская, Волынская, Ровенская) выигрывают от близости к ЕС, что стимулирует импорт подержанных электромобилей.
Эти регионы имеют показатели, втрое превышающие средний по стране, а Киев по электрификации уже может даже конкурировать с некоторыми европейскими городами.
В противовес, восточные и южные регионы значительно отстают, особенно пострадавшие от боевых действий (Херсонская — 0,3, Донецкая — 0,2, Луганская — 0,1).
Общая картина
Несмотря на то, что Украина опережает Польшу, 4,5 электрокаров на 1 000 человек — это скромный показатель по сравнению с европейскими лидерами (например, Норвегия имеет более 160). Общая доля электромобилей в автопарке Украины составляет лишь 1,6%, что свидетельствует о том, что этот рынок только начинает свое развитие, а высокие показатели в отдельных регионах создают неравномерную картину.
Разница в развитии рынков электромобилей в Украине и Польше главным образом обусловлена нулевым таможенным оформлением.
Украина применяет максимальное снижение налоговой нагрузки при ввозе как новых, так и подержанных электромобилей, что делает их на 20-35% дешевле. Отсутствие налога на добавленную стоимость является главной экономией. Если электромобили ввозятся из ЕС, то ввозная пошлина составляет 0%. Уплачивается лишь символический акцизный налог — 1 евро за 1 кВт/ч емкости батареи. Таким образом эти льготы стимулируют массовый импорт подержанных электрокаров и обеспечивают ценовое преимущество.
Польша как член ЕС не может отменить ключевые налоги при ввозе из-за пределов союза, но предлагает субсидии и льготы на пользование. Налог на добавленную стоимость 23% и ввозная пошлина уплачиваются на общих основаниях при импорте из-за пределов ЕС. В Польше действует государственная программа Mój Elektryk, которая предоставляет прямую финансовую помощь (до 6 000 евро) на покупку новых электромобилей. Также владельцы электрокаров освобождаются от ежегодного налога на собственность на первые 5 лет или получают значительные скидки. В результате высокие налоги на импорт подержанных авто сдерживают массовый рынок, а основной стимул сосредоточен на поддержке покупки новых электрокаров.
