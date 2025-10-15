Чому СТО в Україні відмовляють власникам електромобілів

Автомеханіки працюють з електромобілем. Фото: saanichnews.com

Електромобілі вимагають менше регулярного технічного обслуговування, ніж їхні аналоги з двигунами внутрішнього згоряння. Втім, у випадку поломки, ремонт електрокарів може перетворитися на справжній головний біль для власника. Парадоксально, але висока популярність електричних авто часто супроводжується відмовою в їх обслуговуванні з боку звичайних автосервісів.

Про це написав UAMotors.

Реклама

Читайте також:

Високовольтна небезпека

Ключова відмінність електромобіля — його робоча напруга, яка може сягати понад 800 вольт. Це створює серйозну загрозу ураження струмом для будь-якого майстра, який не має необхідної підготовки та захисту.

Саме тому обслуговувати електрокари можуть виключно фахівці, які мають спеціальний допуск до роботи з високовольтним обладнанням. Щоб відповідати цим стандартам, майстру необхідно пройти спеціалізоване, часто дороге, навчання, а сама станція технічного обслуговування має бути оснащена сертифікованим, ізольованим інструментом та сучасними засобами індивідуального захисту.

Переважна більшість незалежних СТО, не готові вкладати значні кошти у навчання персоналу та придбання специфічного обладнання (діагностичні стенди для батарей, ізольовані підіймачі тощо). Для них це є економічно невиправданим ризиком.

Особливо небезпечною є ситуація, коли деякі майстри все ж беруться за ремонт електрокарів без належної підготовки. Така самодіяльність, спричинена бажанням заробити, є великою загрозою. Неправильне поводження з батарейним блоком, силовими кабелями або інверторами може призвести не лише до виходу з ладу дорогого вузла, але й до короткого замикання, пожежі (особливо небезпечної для літій-іонних батарей).

Також читайте:

Які ремонти електромобілів Tesla найдорожчі

Скільки коштує заміна батареї в електрокарі

Рейтинг надійності вживаних електромобілів у 2025 році

Удар по власнику

Болючим аспектом для власника електромобіля є критично висока вартість усунення наслідків непрофесійного ремонту. Сервіси, які не мають досвіду та точного діагностичного обладнання, часто не можуть локалізувати несправність. У результаті вони найчастіше пропонують єдиний варіант — повну заміну цілого високовартісного вузла, а не його ремонт на рівні компонентів.

Наприклад, заміна тягового акумулятора може коштувати понад 10 000 євро, перетворюючи навіть незначну поломку на фінансову катастрофу. Натомість, спеціалізовані центри, які мають обладнання для глибокої діагностики та ремонту батарей, часто можуть замінити лише пошкоджені осередки (модулі). Це дозволяє заощадити власнику до 70% від вартості повної заміни акумулятора.

Додатковим ударом є питання гарантії. Виробник електромобіля має право відмовити в гарантійному обслуговуванні, якщо виявить, що втручання або ремонт високовольтної частини проводився у неавторизованому, непідтвердженому сервісі. Це створює замкнене коло, де економія на СТО призводить до значно більших витрат.