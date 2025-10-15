Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чому в Україні важко відремонтувати електромобіль

Чому в Україні важко відремонтувати електромобіль

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 15:20
Чому СТО в Україні відмовляють власникам електромобілів
Автомеханіки працюють з електромобілем. Фото: saanichnews.com

Електромобілі вимагають менше регулярного технічного обслуговування, ніж їхні аналоги з двигунами внутрішнього згоряння. Втім, у випадку поломки, ремонт електрокарів може перетворитися на справжній головний біль для власника. Парадоксально, але висока популярність електричних авто часто супроводжується відмовою в їх обслуговуванні з боку звичайних автосервісів.

Про це написав UAMotors.

Реклама
Читайте також:

Високовольтна небезпека

Ключова відмінність електромобіля — його робоча напруга, яка може сягати понад 800 вольт. Це створює серйозну загрозу ураження струмом для будь-якого майстра, який не має необхідної підготовки та захисту.

Саме тому обслуговувати електрокари можуть виключно фахівці, які мають спеціальний допуск до роботи з високовольтним обладнанням. Щоб відповідати цим стандартам, майстру необхідно пройти спеціалізоване, часто дороге, навчання, а сама станція технічного обслуговування має бути оснащена сертифікованим, ізольованим інструментом та сучасними засобами індивідуального захисту.

Переважна більшість незалежних СТО, не готові вкладати значні кошти у навчання персоналу та придбання специфічного обладнання (діагностичні стенди для батарей, ізольовані підіймачі тощо). Для них це є економічно невиправданим ризиком.

Особливо небезпечною є ситуація, коли деякі майстри все ж беруться за ремонт електрокарів без належної підготовки. Така самодіяльність, спричинена бажанням заробити, є великою загрозою. Неправильне поводження з батарейним блоком, силовими кабелями або інверторами може призвести не лише до виходу з ладу дорогого вузла, але й до короткого замикання, пожежі (особливо небезпечної для літій-іонних батарей).

Також читайте:

Які ремонти електромобілів Tesla найдорожчі

Скільки коштує заміна батареї в електрокарі

Рейтинг надійності вживаних електромобілів у 2025 році

Удар по власнику

Болючим аспектом для власника електромобіля є критично висока вартість усунення наслідків непрофесійного ремонту. Сервіси, які не мають досвіду та точного діагностичного обладнання, часто не можуть локалізувати несправність. У результаті вони найчастіше пропонують єдиний варіант — повну заміну цілого високовартісного вузла, а не його ремонт на рівні компонентів.

Наприклад, заміна тягового акумулятора може коштувати понад 10 000 євро, перетворюючи навіть незначну поломку на фінансову катастрофу. Натомість, спеціалізовані центри, які мають обладнання для глибокої діагностики та ремонту батарей, часто можуть замінити лише пошкоджені осередки (модулі). Це дозволяє заощадити власнику до 70% від вартості повної заміни акумулятора.

Додатковим ударом є питання гарантії. Виробник електромобіля має право відмовити в гарантійному обслуговуванні, якщо виявить, що втручання або ремонт високовольтної частини проводився у неавторизованому, непідтвердженому сервісі. Це створює замкнене коло, де економія на СТО призводить до значно більших витрат.

ремонт авто електрокари автомобіль електромобіль автосервіс
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації