Почему СТО в Украине отказывают владельцам электромобилей

Электромобили требуют меньше регулярного технического обслуживания, чем их аналоги с двигателями внутреннего сгорания. Впрочем, в случае поломки, ремонт электрокаров может превратиться в настоящую головную боль для владельца. Парадоксально, но высокая популярность электрических авто часто сопровождается отказом в их обслуживании со стороны обычных автосервисов.

Высоковольтная опасность

Ключевое отличие электромобиля — его рабочее напряжение, которое может достигать более 800 вольт. Это создает серьезную угрозу поражения током для любого мастера, который не имеет необходимой подготовки и защиты.

Именно поэтому обслуживать электрокары могут исключительно специалисты, имеющие специальный допуск к работе с высоковольтным оборудованием. Чтобы соответствовать этим стандартам, мастеру необходимо пройти специализированное, часто дорогостоящее, обучение, а сама станция технического обслуживания должна быть оснащена сертифицированным, изолированным инструментом и современными средствами индивидуальной защиты.

Подавляющее большинство независимых СТО, не готовы вкладывать значительные средства в обучение персонала и приобретение специфического оборудования (диагностические стенды для батарей, изолированные подъемники и т.д.). Для них это является экономически неоправданным риском.

Особенно опасна ситуация, когда некоторые мастера все же берутся за ремонт электрокаров без надлежащей подготовки. Такая самодеятельность, вызванная желанием заработать, является большой угрозой. Неправильное обращение с батарейным блоком, силовыми кабелями или инверторами может привести не только к выходу из строя дорогостоящего узла, но и к короткому замыканию, пожару (особенно опасному для литий-ионных батарей).

Удар по владельцу

Болезненным аспектом для владельца электромобиля является критически высокая стоимость устранения последствий непрофессионального ремонта. Сервисы, не имеющие опыта и точного диагностического оборудования, часто не могут локализовать неисправность. В результате они чаще всего предлагают единственный вариант — полную замену целого дорогостоящего узла, а не его ремонт на уровне компонентов.

Например, замена тягового аккумулятора может стоить более 10 000 евро, превращая даже незначительную поломку в финансовую катастрофу. Зато специализированные центры, которые имеют оборудование для глубокой диагностики и ремонта батарей, часто могут заменить только поврежденные ячейки (модули). Это позволяет сэкономить владельцу до 70% от стоимости полной замены аккумулятора.

Дополнительным ударом является вопрос гарантии. Производитель электромобиля имеет право отказать в гарантийном обслуживании, если обнаружит, что вмешательство или ремонт высоковольтной части проводился в неавторизованном, неподтвержденном сервисе. Это создает замкнутый круг, где экономия на СТО приводит к значительно большим затратам.