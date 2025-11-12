Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Без якого пристрою не треба купляти електромобіль

Без якого пристрою не треба купляти електромобіль

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 20:40
Оновлено: 19:10
Купляти електромобіль без цього пристрою не варто
Електромобіль взимку. Фото: midwestrenew.org

При купівлі електромобіля вирішальним фактором стає наявність однієї опції. Водії повинні перевірити, чи оснащений обраний електрокар тепловим насосом, адже його відсутність може значно погіршити експлуатацію транспортного засобу.

Про це написав Interia.

Реклама
Читайте також:

Як працює тепловий насос

Обігрів салону в електромобілях взимку є викликом, позаяк електродвигун генерує мінімум тепла, а уся енергія має надходити від акумулятора. Якщо автомобіль оснащений лише класичним електричним обігрівачем PTC, пряме перетворення енергії в тепло призводить до критичного скорочення запасу ходу — взимку він може впасти на 30-40%.

Тепловий насос функціонує як реверсивна система кондиціонування: він не створює тепло, а переносить його з навколишнього середовища (зовнішнього повітря, приводу чи акумулятора) до салону.

Система складається з випарника, компресора, конденсатора та розширювального клапана. У випарнику холодоагент поглинає тепло, у компресорі стискається та нагрівається, а в конденсаторі вивільняє цю енергію в систему обігріву.

Також читайте:

Автоексперт назвав найгірші вади електромобілів

Як водію подовжити термін служби батареї електрокара на 40%

Чого немає в найдешевшому Tesla Model 3

Ефективність і переваги

Головна перевага теплового насоса — енергоефективність. Він може витягувати до 2–3 кВт-год тепла з 1 кВт-год електроенергії, що робить його у 2-3 рази ефективнішим за стандартний PTC-обігрівач.

На практиці тепловий насос збільшує зимовий запас ходу на 10-20% (часто це 30-50 додаткових кілометрів) порівняно з електромобілями без нього, мінімізуючи втрати від підігріву салону, сидінь та керма.

Крім того, сучасні системи терморегуляції використовують тепловий насос для підтримки оптимальної температури акумулятора, що покращує його продуктивність, подовжує термін служби та скорочує час заряджання

Які обмеження

Ефективність теплового насоса знижується при температурах, нижче -10 °C, позаяк в повітрі залишається мало теплової енергії. В екстремальних умовах для підтримки обігріву додатково вмикається PTC-елемент.

Однак більшу частину року тепловий насос працює ефективно, усуваючи необхідність вибирати між комфортом у салоні та запасом ходу.

авто електрокари зима автомобіль електромобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації