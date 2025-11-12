Купляти електромобіль без цього пристрою не варто

Електромобіль взимку. Фото: midwestrenew.org

При купівлі електромобіля вирішальним фактором стає наявність однієї опції. Водії повинні перевірити, чи оснащений обраний електрокар тепловим насосом, адже його відсутність може значно погіршити експлуатацію транспортного засобу.

Як працює тепловий насос

Обігрів салону в електромобілях взимку є викликом, позаяк електродвигун генерує мінімум тепла, а уся енергія має надходити від акумулятора. Якщо автомобіль оснащений лише класичним електричним обігрівачем PTC, пряме перетворення енергії в тепло призводить до критичного скорочення запасу ходу — взимку він може впасти на 30-40%.

Тепловий насос функціонує як реверсивна система кондиціонування: він не створює тепло, а переносить його з навколишнього середовища (зовнішнього повітря, приводу чи акумулятора) до салону.

Система складається з випарника, компресора, конденсатора та розширювального клапана. У випарнику холодоагент поглинає тепло, у компресорі стискається та нагрівається, а в конденсаторі вивільняє цю енергію в систему обігріву.

Ефективність і переваги

Головна перевага теплового насоса — енергоефективність. Він може витягувати до 2–3 кВт-год тепла з 1 кВт-год електроенергії, що робить його у 2-3 рази ефективнішим за стандартний PTC-обігрівач.

На практиці тепловий насос збільшує зимовий запас ходу на 10-20% (часто це 30-50 додаткових кілометрів) порівняно з електромобілями без нього, мінімізуючи втрати від підігріву салону, сидінь та керма.

Крім того, сучасні системи терморегуляції використовують тепловий насос для підтримки оптимальної температури акумулятора, що покращує його продуктивність, подовжує термін служби та скорочує час заряджання

Які обмеження

Ефективність теплового насоса знижується при температурах, нижче -10 °C, позаяк в повітрі залишається мало теплової енергії. В екстремальних умовах для підтримки обігріву додатково вмикається PTC-елемент.

Однак більшу частину року тепловий насос працює ефективно, усуваючи необхідність вибирати між комфортом у салоні та запасом ходу.