Бюджетний Tesla Model 3: чого немає в електромобілі

Чого немає в найдешевшому Tesla Model 3
Нові бюджетні версії Tesla Model 3 та Model Y втратили низку опцій, що є частиною стратегії зі зниження їхніх базових цін. Деякі зміни можуть бути некритичними для покупців, але не всі.
Про це написав Motor1.
Чого не залишилося
Одне спрощення здається досить дивним: відсутність у Tesla Model 3 Standard дзеркал з електроприводом. Складно уявити будь-який сучасний автомобіль у продажу, незалежно від його цінової категорії, який би не мав електрично регульованих дзеркал.
Примітно, що Model Y, ймовірно, уникне цієї долі, позаяк в ній просто видалено механізм автоматичного складання дзеркал, який є в дорожчих комплектаціях моделі.
В Model 3 Standard також зникли інші зручні деталі:
- задній сенсорний екран;
- атмосферне підсвічування салону;
- вентиляція передніх сидінь;
- шкіряна обробка інтер’єру;
- підігрів сидінь другого ряду;
- рульова колонка з електрорегулюванням;
- стандартний автопілот;
- FM/AM-радіо.
Model 3 Standard також має дещо меншу ємність акумулятора — 69,5 кіловат-годин.
Запас ходу та ціна
Запас ходу становить приблизно 517 км, що менше, ніж 584 км у версії Premium Rear-Wheel Drive. Крім того, швидкість наддуву (максимальна потужність зарядки) також обмежена на рівні 225 кіловат.
Tesla заявляє час розгону від 0 до 100 км/год для базової Model 3 за 5,8 секунди. Це менше, ніж 4,9 секунди у Premium Rear-Wheel Drive, але все ж таки досить швидко.
З ціною 38 630 доларів, Model 3 Standard є на 5500 доларів дешевшою за Premium-комплектацію й тепер є найдоступнішим способом придбати нову Tesla. Просто доведеться пам’ятати про економію, коли виникне потреба попросити пасажира вручну відрегулювати праве дзеркало.
