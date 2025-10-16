Відео
Головна Авто Чого немає в найдешевшому Tesla Model 3

Чого немає в найдешевшому Tesla Model 3

Дата публікації: 16 жовтня 2025 06:00
Бюджетний Tesla Model 3: чого немає в електромобілі
2026 Tesla Model 3 Standard Фото: caranddriver.com

Нові бюджетні версії Tesla Model 3 та Model Y втратили низку опцій, що є частиною стратегії зі зниження їхніх базових цін. Деякі зміни можуть бути некритичними для покупців, але не всі.

Про це написав Motor1.

Чого не залишилося

Одне спрощення здається досить дивним: відсутність у Tesla Model 3 Standard дзеркал з електроприводом. Складно уявити будь-який сучасний автомобіль у продажу, незалежно від його цінової категорії, який би не мав електрично регульованих дзеркал.

Примітно, що Model Y, ймовірно, уникне цієї долі, позаяк в ній просто видалено механізм автоматичного складання дзеркал, який є в дорожчих комплектаціях моделі.

В Model 3 Standard також зникли інші зручні деталі:

  • задній сенсорний екран;
  • атмосферне підсвічування салону;
  • вентиляція передніх сидінь;
  • шкіряна обробка інтер’єру;
  • підігрів сидінь другого ряду;
  • рульова колонка з електрорегулюванням;
  • стандартний автопілот;
  • FM/AM-радіо.

Model 3 Standard також має дещо меншу ємність акумулятора — 69,5 кіловат-годин.

Запас ходу та ціна

Запас ходу становить приблизно 517 км, що менше, ніж 584 км у версії Premium Rear-Wheel Drive. Крім того, швидкість наддуву (максимальна потужність зарядки) також обмежена на рівні 225 кіловат.

Tesla заявляє час розгону від 0 до 100 км/год для базової Model 3 за 5,8 секунди. Це менше, ніж 4,9 секунди у Premium Rear-Wheel Drive, але все ж таки досить швидко.

З ціною 38 630 доларів, Model 3 Standard є на 5500 доларів дешевшою за Premium-комплектацію й тепер є найдоступнішим способом придбати нову Tesla. Просто доведеться пам’ятати про економію, коли виникне потреба попросити пасажира вручну відрегулювати праве дзеркало.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
