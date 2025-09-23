Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп висловився про закінчення війни в Україні
Головна Авто Tesla на автопілоті розбилася, не проїхавши й 100 км

Tesla на автопілоті розбилася, не проїхавши й 100 км

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 20:40
Автопілот Tesla розбив машину, не проїхавши й 100 км
Tesla Model Y Фото: Скриншот @BeardedTeslaGuy

Двоє акціонерів Tesla спробували здійснити, анонсовану ще на 2017 рік Ілоном Маском, поїздку на автопілоті "від узбережжя до узбережжя". Але не все сталося, як гадалося.

Про це повідомив Electrek.

Реклама
Читайте також:

Нереалізовані обіцянки

У 2016 році Ілон Маск пообіцяв, що до кінця 2017 року Tesla зможе здійснити повністю безпілотну подорож від Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Ця подія мала б транслюватися в прямому ефірі, демонструючи повну автономність транспортного засобу.

Минуло вже багато років, але прихильники Tesla досі вірять, що компанія стоїть на порозі створення повноцінного безпілотного автомобіля. Ці переконання підживлюється новинами про тестовий запуск парку роботаксі в Остіні та про вдосконалення системи FSD (Full Self-Driving). Попри назву, сама Tesla визнає, що це лише допомога водієві 2-го рівня, яка вимагає постійного зовнішнього контролю.

Також читайте:

Які ремонти електромобілів Tesla найдорожчі

Найгірші роки випуску популярної в Україні Tesla Model Y

Чому нові Tesla Model S та X сильно відстають від конкурентів

Замість Флориди — ДТП у Каліфорнії

Двоє відомих акціонерів та інфлюенсерів Tesla вирішили самостійно перевірити можливості системи FSD. Вони запланували поїздку від узбережжя до узбережжя, а саме від Сан-Дієго, Каліфорнія, до Джексонвілла, Флорида. Для цього експерименту вони обрали Tesla Model Y з останнім оновленням програмного забезпечення FSD.

Однак їхня подорож закінчилася, навіть не встигнувши по-справжньому розпочатися. Експериментатори не виїхали за межі Каліфорнії, як їхня Model Y наїхала на уламок, який лежав на дорозі. Запис з відеокамери показує, що водій не тримав руки на кермі, а пасажир помітив перешкоду задовго до зіткнення. Попри достатню кількість часу для реакції, водій не втрутився до останньої секунди.

Наслідки та висновки

В результаті зіткнення Model Y отримала серйозні пошкодження підвіски та зламаний кронштейн стабілізатора. Окрім того, автомобіль почав видавати безліч попереджень.

Цікаво, що інфлюенсери проїхали лише близько 2,5% запланованого маршруту на системі Tesla FSD v13.9, перш ніж їхній експеримент зазнав фіаско.

Цей випадок вкотре підкреслює, що попри всі обіцянки, система FSD поки що не готова до повністю автономного водіння та вимагає постійної уваги водія.

ДТП Ілон Маск аварія Tesla авто електрокари автомобіль електромобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації