Автопілот Tesla розбив машину, не проїхавши й 100 км

Tesla Model Y Фото: Скриншот @BeardedTeslaGuy

Двоє акціонерів Tesla спробували здійснити, анонсовану ще на 2017 рік Ілоном Маском, поїздку на автопілоті "від узбережжя до узбережжя". Але не все сталося, як гадалося.

Про це повідомив Electrek.

Реклама

Читайте також:

Нереалізовані обіцянки

У 2016 році Ілон Маск пообіцяв, що до кінця 2017 року Tesla зможе здійснити повністю безпілотну подорож від Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Ця подія мала б транслюватися в прямому ефірі, демонструючи повну автономність транспортного засобу.

Минуло вже багато років, але прихильники Tesla досі вірять, що компанія стоїть на порозі створення повноцінного безпілотного автомобіля. Ці переконання підживлюється новинами про тестовий запуск парку роботаксі в Остіні та про вдосконалення системи FSD (Full Self-Driving). Попри назву, сама Tesla визнає, що це лише допомога водієві 2-го рівня, яка вимагає постійного зовнішнього контролю.

Також читайте:

Які ремонти електромобілів Tesla найдорожчі

Найгірші роки випуску популярної в Україні Tesla Model Y

Чому нові Tesla Model S та X сильно відстають від конкурентів

Замість Флориди — ДТП у Каліфорнії

Двоє відомих акціонерів та інфлюенсерів Tesla вирішили самостійно перевірити можливості системи FSD. Вони запланували поїздку від узбережжя до узбережжя, а саме від Сан-Дієго, Каліфорнія, до Джексонвілла, Флорида. Для цього експерименту вони обрали Tesla Model Y з останнім оновленням програмного забезпечення FSD.

Однак їхня подорож закінчилася, навіть не встигнувши по-справжньому розпочатися. Експериментатори не виїхали за межі Каліфорнії, як їхня Model Y наїхала на уламок, який лежав на дорозі. Запис з відеокамери показує, що водій не тримав руки на кермі, а пасажир помітив перешкоду задовго до зіткнення. Попри достатню кількість часу для реакції, водій не втрутився до останньої секунди.

Наслідки та висновки

В результаті зіткнення Model Y отримала серйозні пошкодження підвіски та зламаний кронштейн стабілізатора. Окрім того, автомобіль почав видавати безліч попереджень.

Цікаво, що інфлюенсери проїхали лише близько 2,5% запланованого маршруту на системі Tesla FSD v13.9, перш ніж їхній експеримент зазнав фіаско.

Цей випадок вкотре підкреслює, що попри всі обіцянки, система FSD поки що не готова до повністю автономного водіння та вимагає постійної уваги водія.