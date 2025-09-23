Автопилот Tesla разбил машину, не проехав и 100 км

Tesla Model Y Фото: Скриншот @BeardedTeslaGuy

Двое акционеров Tesla попытались осуществить, анонсированную еще на 2017 год Илоном Маском, поездку на автопилоте "от побережья до побережья". Но не все произошло, как предполагалось.

Об этом сообщил Electrek.

Нереализованные обещания

В 2016 году Илон Маск пообещал, что до конца 2017 года Tesla сможет совершить полностью беспилотное путешествие от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Это событие должно было бы транслироваться в прямом эфире, демонстрируя полную автономность транспортного средства.

Прошло уже много лет, но сторонники Tesla до сих пор верят, что компания стоит на пороге создания полноценного беспилотного автомобиля. Эти убеждения подпитывается новостями о тестовом запуске парка роботакси в Остине и о совершенствовании системы FSD (Full Self-Driving). Несмотря на название, сама Tesla признает, что это лишь помощь водителю 2-го уровня, которая требует постоянного внешнего контроля.

Вместо Флориды — ДТП в Калифорнии

Двое известных акционеров и инфлюенсеров Tesla решили самостоятельно проверить возможности системы FSD. Они запланировали поездку от побережья до побережья, а именно от Сан-Диего, Калифорния, до Джексонвилла, Флорида. Для этого эксперимента они выбрали Tesla Model Y с последним обновлением программного обеспечения FSD.

Однако их путешествие закончилось, даже не успев по-настоящему начаться. Экспериментаторы не выехали за пределы Калифорнии, как их Model Y наехала на обломок, который лежал на дороге. Запись с видеокамеры показывает, что водитель не держал руки на руле, а пассажир заметил препятствие задолго до столкновения. Несмотря на достаточное количество времени для реакции, водитель не вмешался до последней секунды.

Последствия и выводы

В результате столкновения Model Y получила серьезные повреждения подвески и сломанный кронштейн стабилизатора. Кроме того, автомобиль начал выдавать множество предупреждений.

Интересно, что инфлюенсеры проехали лишь около 2,5% запланированного маршрута на системе Tesla FSD v13.9, прежде чем их эксперимент потерпел фиаско.

Этот случай еще раз подчеркивает, что несмотря на все обещания, система FSD пока не готова к полностью автономному вождению и требует постоянного внимания водителя.